Entrevista en exclusiva al Toro de La Vega

toro | Liopardo

Son las 8 de la mañana y nos acercamos hasta Tordesillas (Valladolid) para entrevistar al protagonista del día. Es el toro de La Vega. Habilitamos un par de sillas para charlar con él en el corral donde los mozos del pueblo, desde la grada, lo custodian para en unas horas soltarlo y darle caza con lanzas desde sus caballos en esta tradición lugareña. Gerardo: Buenos días por decir algo, señor toro. Toro: Muy buenos días. Gerardo: ¿Cómo se siente en este momento? Toro: Muy ilusionado, la verdad. Gerardo: ¿Ilusionado? Toro: Claro, es la puta polla. Toro de La Vega, quién me lo iba a decir a mí, sin estudios ni nada, qué puto subidón cuando me enteré. Es el sueño americano hecho realidad, vaya. Gerardo: La verdad es que me sorprende encontrármelo con este ánimo, dado que… Toro: El toro no sufre, ¿no lo sabía usted? Gerardo: Bueno, he escuchado alguna vez ese argumento, pero me parecía inverosímil. Toro: JAJAJA Inverosímil, dice. Ten cuidado con las expresiones de capitalino refinado que como te escuchen los muchachos del pueblo te van a poner a correr a ti también. No, ya en serio. Es verdad que los toros no sufrimos. Somos el único animal del planeta al que le pasa esto. Tenemos sistema nervioso y tal, pero es de adorno, no sirve para nada, no lo usamos, como para vosotros las cejas o para el feo de los Calatrava el sexo, ¿sabes? El otro día mismamente, metiéndome en el camión para traerme hasta aquí me pillaron la cola con la puerta dos veces y no es que me doliera, es que me dio gustito y les pedí que me la pillaran otra vez. Gerardo: Está usted a favor de esta tradición entonces, por lo que entiendo. Toro: A tope con la Cope, claro que sí. Las tradiciones son para respetarlas. Y me parece muy fuerte que haya gente que esto no lo vea. Gerardo: Parece como si repitiera usted los mismos argumentos que… Toro: Y una cosa te digo, además. Apunta ahí. Si no nos lancearan y tal, nos extinguiríamos. Esta es otra rareza que tenemos los toros respecto a otras especies. De esto el soplapollas de Darwin no se enteró. No sobreviven las especies que más se adaptan, sino las especies a las que más se las torea. ¿Habéis toreado alguna vez al lince ibérico? ¿A que no? Y míralos, hay menos que votantes de VOX. Gerardo: Me parece un argumento cogido con pinzas, pero bueno, si usted está de acuerdo con esta situación, no soy yo quién para… Toro: Puto gilipollas –habla con tono bajo- llevo haciéndote gestos todo el rato. Mucha palabrería capitalina, pero de ironía vamos cortitos, ¿no? Se ha quedado dormido. Gerardo: ¿Quién? Toro: El único puto cateto que quedaba despierto. Llevan toda la noche de cubatas. Están con resaca, creo. Hay que aprovechar. Recoge las sillas sin hacer ruido y ábreme la puta puerta del corral que yo me piro. Súbete que te acerco. Gerardo: Vámonos. Toro: ¿De dónde eres? Gerardo: Sevilla. Toro: Uf, la Maestranza. Mejor te dejo en Dos Hermanas y ya te pillas tú el Cercanías. Gerardo: Hecho.

