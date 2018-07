Entrevista a Cristiano Ronaldo

Real Madrid's Ronaldo celebrates after scoring a goal against Real Sociedad during their Spanish first division soccer match in Madrid | Liopardo

Gerardo: Buenas tardes Cristiano, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Y lo primero, enhorabuena por la duodécima. Cristiano: Cuarta. Gerardo: ¿Perdona? Cristiano: Es mi cuarta Shempions. Me gustaría tener doce, pero tengo cuatro. Cristiano no engaña a nadie. No quiero más títulos de los que he conseguido. Que nadie diga que Cristiano engaña a personas. No soy un ángel, pero tampoco un diablo. Gerardo: Bueno, yo me refería a la duodécima Copa de Europa del Real Madrid. Cristiano: ¡Ah, si! Real Madrid es el mejor club del mundo, por eso yo juego en Real Madrid. Ellos llevan másh Shempions que yo. Cierto. Cristiano no niega la realidad. Pero ellos empezaron mucho antes que yo a competir. 100 años antes. ¿Estás de acuerdo, no? Gerardo: Ehmmm… Sí, claro. Cristiano: Si Cristiano hubiera jugado tantas veces la Shempions como Real Madrid, Cristiano tendría másh de doce. Muchas más. Real Madrid ha tenido ventaja en eso sobre mí y no me parece jushto, se lo dije claramente al presi la otra noche. Gerardo: ¿Y qué te dijo Florentino? Cristiano: Me dijo que tengo la razón y que lo sentía. Me pidió disculpas. ¿Qué puede decirme, si es cierto? Ellos empezaron a competir antes que yo. Gerardo: Entiendo… Cristiano: ¿Entiendesh? ¿Qué entiendesh? A Cris no le gusta tu tono. Llegas aquí, empiezas a hacer preguntas, pones caras raras y aún no te he escuchado decir que merezco el Balón de Oro. Canta conmigo: “Baaaalón de Oro, Cristiano Baaaalón de Oro” ¿No cantas? ¿Por qué no cantas? ¿Te paga la prensa de Barcelona? (Cristiano hace un gesto de levantarse de la silla) Gerardo: No, no, no, para nada, Cristiano, perdona, siéntate. No pretendía ofenderte. Claro que mereces el Balón de Oro. Eso y todos los premios del mundo, hasta Eurovisión y todo. Todo te lo mereces. No te vayas. Cristiano: Dices muy bien, porque es primera vez que Portugal gana Eurovisión. Antes de Cristiano, 12 puntos de España por pena, 6 nos daba Malta a lo mejor y poco más. Pueshto 20 o 30, al lado de Bielorrusia o Andorra y sitios así. Nada top. Nada crack. Nada galáctico. Pero ahora, los campeones de Eurovisión somos Portugal. Y campeones de Europa con la selección también y de Shempions con Real Madrid. Soy un recordman, ya no me sorprendo de nada. Podrías titular así, si no te paga la prensa de Barcelona: “Cristiano dice que Cristiano es un recordman”. Gerardo: Te agradezco tu ayuda, Cristiano, pero el titular lo decidiré yo, que soy el entrevistador. Cristiano: ¿Por qué ese deshprecio? No soy un ángel, pero tampoco un diablo. Gerardo: Dices mucho eso de ni ángel ni diablo... Cristiano: Sí, Cristiano Ronaldo no es un ángel, pero tampoco un diablo. Creo que es la frase que mejor define a Cris. La tengo puesta de frase en whatsapp y de estado de Instagram. Gerardo: ¿No es una frase un poco…? ¿Cómo diría? ¿Un tanto egocéntrica? ¿Poco humilde? Cristiano: Te equivocas. Cristiano es la persona más humilde del mundo. Lo que pasa es que hay veces que hay que saber defender lo tuyo para que no te roben lo que mereces. Como el Balón de Oro. Muchas veces me ha pasado que me robaron y se lo dieron a quien no lo merecía. Por eso me defiendo. Gerardo: ¿Te refieres a que Messi tiene más Balones de Oro que tú? Cristiano: Ya estamosh... (Cristiano hace de nuevo un gesto de levantarse de la silla) Gerardo: No, no, no, disculpa, Cristiano, no te vayas, por favor, no pretendía molestarte, de verdad. Perdóname. Este año te lo van a dar y lograrás empatar con Messi en Balones de Oro. Cristiano: Empatar no es suficiente para Cristiano. Cristiano quiere siempre ganar. No soy un ángel pero tampoco un diablo. Pero si me roban los títulos para dárselos a otra persona no puede hacerse nada. ¿Entiendes? Gerardo: Más o menos sí, te quiero entender. Cristiano: Lo mismo me pasó con Shempions. Esa persona tiene cuatro, como yo ahora, pero no es jushto. Gerardo: Bueno, piensa que al final es deporte y es una rivalidad sana entre dos ídolos mundiales y bueno, vais empatando en todo y eso lo hace todo como más mítico aún, ¿no? Hasta en lo de Hacienda, ¿verdad? Cristiano: Eso es falso. A él lo pillaron primero, pero a mí me piden más millones que a él. (Cristiano sonríe y me guiña un ojo). Gerardo: Consideras que le has ganado… Cristiano: Eso es. Gerardo: Pues enhorabuena entonces. Cristiano: Graciash. No soy un ángel, pero tampoco un diablo. Gerardo: Por acabar con buen sabor de boca, ya que la entrevista ha sido un poco áspera, ¿cómo fue la celebración de la duodé… la cuarta? Cristiano: Muy felicesh. Todo el mundo felicitó a Cris y a Real Madrid. Hasta el Rey viejo bajó al vestuario y se quería hacer foto con Cris. Le digo, ¿vas a subirla a Instagram? ¿Quieres ligar en Instagram gracias a tener amigos guapos? Gerardo: ¿Y qué te respondió Su Majestad? Cristiano: No entendí, hacía ruidos raros. Uno de seguridad me dijo que no tiene Instagram y que suba yo la foto. Yo tengo cien millones de seguidores en Instagram. Y él cero seguidores. Será por algo, ¿no? No soy un ángel, pero tampoco un diablo. No pienso subir esa foto. Está arrugado. No es un top para mí. Gerardo: Ufff, vamos a ir dejándolo aquí. Muchas gracias por tu tiempo, Cristiano. Cristiano: ¿No vas a pedirle a Cris que haga su grito? Gerardo: No lo tenía pensado, la verdad y me tengo que ir yendo… Cristiano: SIUUUUUUUUU! Gerardo: Gracias, Cris. Cristiano: Ha sido un placer para ti. Gerardo: Eso por supuesto.

