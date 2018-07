Entrevista a Antonio Hernando

Liopardo | Liopardo

Entrevistamos en Lío Pardo a Antonio Hernando, el que fuera portavoz y fiel escudero de Pedro Sánchez en su primera etapa al frente del PSOE, quien más adelante pasase a ser portavoz y fiel escudero de la gestora que expulsó a Pedro Sánchez del PSOE. Antonio Hernando fue uno de los protagonistas de la noche del pasado domingo en Ferraz al dimitir tras conocerse el resultado que devolvía a Sánchez a la secretaría general de los socialistas.Buenas tardes, señor Hernando.Hola, buenas tardes.Han pasado ya dos días desde la victoria de Pedro Sánchez en las primarias socialistas e imagino que le habrá dado a usted tiempo a digerir lo sucedido y a reflexionar sobre…Perdona, perdona un momento. Esta entrevista es para una web de Telecinco, ¿verdad? Me encanta Telecinco. Es mi cadena favorita. Cuando Piqueras dice lo de “dios, esto es dantesco, apocalíptico, no me siento las piernas, Charlie, Charlie” y todo eso. Me encantaría trabajar en Telecinco, ¿tú podrías pasarme algún teléfono para que yo…?Disculpe, señor Hernando, pero esta entrevista no es para Telecinco, sino para una web de Atresmedia, es decir, Antena 3 y La Sexta.Me encantan Antena 3 y La Sexta, son mis cadenas favoritas. Las dos. Sobre todo el Jordi Évole, qué cabrón, qué crack el tío, qué caña pega ¿eh? Y bueno, Matías Prats, qué te voy a decir de Matías, con los chistes que se marca. Me encantaría trabajar en Atresmedia, ¿tú podrías pasarme…?Señor Hernando, entiendo que esté buscando trabajo actualmente, pero yo querría hablar con usted de los últimos acontecimientos de su partido.Lo entiendo y te voy a responder antes de que me preguntes: estoy muy contento por la victoria de mi mejor amigo, Pedro Sánchez. Y se me nota: mira qué color de montura de gafas tan alegre traigo hoy, amarillo como un día soleado. ¿Casualidad? Pues no. Estoy feliz, la verdad que sí.Bueno, no sé si estará contento o no, pero nada más conocerse la victoria de Pedro Sánchez, usted dimitió.Ser portavoz quema mucho. Yo llevaba ya un tiempo al más alto nivel, todos los días dale que te pego a la portavocía y necesitaba parar un poco. Para mirarlo todo con más perspectiva, ¿verdad?Bueno, eso y que si no se hubiese ido lo habrían echado, ¿no?Por qué me iban a echar, si Pedro y yo somos amigos desde que éramos así, si iba a ser el padrino en el bautizo de la niña…¿Quizá porque usted dejó un poco tiradete a su amigo cuando la gestora lo quitó de en medio?Eso no es cierto. Es rotundamente falso y me alegra que saque el tema, porque quiero desmentir esos rumores que circulan por ahí. Yo siempre he estado con Pedro. ¡NO es NO! (Antonio Hernando grita levantando el puño) ¿Te lo digo otra vez? ¿Quieres que te lo diga otra vez? Yo te lo digo. ¡NO es NO! (Vuelve a hacerlo).Disculpe que le lleve la contraria, pero no se trata de rumores. Que usted defendió la abstención cuando empezó a trabajar a las órdenes de la gestora es un hecho…¿Por unos días? ¿Matas a un gato y ya eres matagatos?¿Cómo dice?Que lo de abstenerme fue unos días solamente, el resto del tiempo estuve firme en el NO al Partido Popular.Pero es que justo esos días era la investidura para hacer presidente a Rajoy.Mira, ya me has fastidiado la tarde. (Antonio Hernando se cambia de gafas, eligiendo ahora unas con montura negra) ¿Es culpa mía que el calendario cayera así? “Antonio Hernando es el que hace los calendarios a principio de año”, venga, titula así tu entrevista, cúlpame de decidir el santoral también. Y si llueve también, cúlpame: “Antonio Hernando ha decidido que caiga un chubasco”. Venga, hombre, por favor, seamos un poco más serios que todo esto…Pero…Ni pepero ni pepera. Aquí no se habla más de política. No he dejado voluntariamente la portavocía del PSOE para seguir hablando de política.No quiero que se enfade, señor Hernando. Los lectores sacarán sus propias conclusiones. No hablaremos más de política. ¿Qué echará de menos de ahora en adelante de su trabajo como portavoz?A mi hermanito.¿Su hermanito?Nos llamábamos así Rafa y yo.Entiendo que se refiere a Rafael Hernando, portavoz del PP.Eso es.¿Usted y Rafael Hernando se llamaban “hermanitos”? Es una imagen… rarísima.Sí, pero en plan gamberro, no en plan cursi ni homosexual, que no le confundan estas gafas moradas (se vuelve a cambiar de montura) Hermanito, como cuando Terminator dice sayonara baby; no es un baby de qué cursi es Terminator, sino de, joder es Terminator diciendo “baby”. Rafa y yo éramos así. Los dos tíos más duros del puto hemiciclo, así te lo digo.Tenían buena relación por lo que se ve…Una vez le restregamos mayonesa a Pablo Iglesias por detrás en la cafetería del Congreso. Era una camisa de esas demagógicas de cuadros rojos que él usa. Tenías que ver su cara al girarse. Y nosotros. "No sé, no sé, habrá sido alguien que se ha ido corriendo". JAJA, que se joda. Sí, muchos ratos juntos… Por supuesto dentro de nuestras discrepancias lógicas al cobrar cada uno de un partido distinto.De momento sigue usted como diputado raso, pero ¿qué hará cuando haya nuevas elecciones si no vuelve usted a estar en las listas?Me quedan unos años de sueldo, pero luego pienso hacer lo que Corcuera: dimitir para que se entienda claramente que no quiero ser ministrable. Es un follón ser ministro, ¿sabes? No, no quiero líos.Muchas gracias, señor Hernando.Encantadísimo, muchas gracias a ti (Se vuelve a colocar las gafas con montura amarilla) ¿Me pasas entonces algún teléfono o no?