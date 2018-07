El Santi Abascal más íntimo

Una fotografía del líder de VOX, Santiago Abascal, corriendo por una carretera solitaria como lo haría Javier Bardem en No es país para viejos ha llamado la atención de las redes sociales. En Lío Pardo hemos decidido bucear en la cuenta de Instagram del político ESPAÑOL para, bromas y memes aparte, presentarles al Santi Abascal más íntimo. Liopardo | Liopardo Me gusta hacer autoestop para conocer bien a los españoles que pasan por esta carretera abandonada. Los domingos me quedo ahí, parado durante horas a la intemperie, hasta que algún patriota se detiene y me sube a su coche. Me gusta sentarme en la parte trasera del vehículo y gritar “Arriba España” cuando pasamos por la curva. El índice de accidentes que esto provoca, diga lo que diga la leyenda urbana, es inferior al 20%. Señal de que VOX avanza. Liopardo | Liopardo Paseando por las calles de España, me encontré a estos maravillosos niños-pájaro. Se alimentan de alpiste, semillas y de su amor por la patria. Uno de ellos se abalanzó sobre mí para intentar robarme un anillo brillante. No me quedó más remedio que defenderme. Era él o yo. El resto que sobrevivieron imagino que estarán en Canarias (que también es España) ya que durante el invierno al parecer emigran a climas tropicales. Liopardo | Liopardo Volviendo de dar un mitin de VOX en Ceuta. No quise coger el ferri porque eso es de políticos apoltronados. La experiencia cruzando el estrecho fue positiva a pesar de las mordeduras, pero el mitin no tanto. De los ocho que fueron, seis tenían una pinta de moros que no es ni medio normal para una ciudad española como Ceuta. Ahí tenemos un problema que resolver. Vuelvo ciertamente preocupado. Liopardo | Liopardo No es fácil aparcar esto en el centro de Madrid desde que la tiranía de Carmena empezó a sembrar el terror, pero uno hace lo que puede. El otro día conseguí meterlo en un hueco que había entre un twingo y una puta estación de bicicletas. No cabe, Santiago, me dijo mi señora. Al final le di una lección a mi esposa: con persistencia y entrega patriótica todo puede lograrse. Lo del twingo me dio pena porque, al parecer, su dueño es un ex legionario amariconado, pero las bicicletas atropelladas que te las pague Maduro, Manuela. Liopardo | Liopardo Esta mañana me colé en una capea patriota para soltar un mitin de VOX. La vaquilla no ha venido, les dije, pero he venido yo, que soy bastante más español que una vaca de mierda. Al principio les costó entenderlo, alguno incluso me lanzó un cubata entero de White Label Seven Up en vaso de tubo. Pero tras media hora de mitin me voy con la palabra de dos de ellos de que si me iba, se pensarían lo de afiliarse. Tenemos una juventud estupenda. Sólo hay que saber cuidarla. Liopardo | Liopardo Aquí podéis verme levantando España. En realidad, a pesar de que pudiera parecerlo, no estoy levantando esa roca, sino simplemente poniendo mis manos en ella, produciéndose ese efecto por el cual parece que la estoy sosteniendo. Es una broma patriótica que espero os haya divertido tanto como a mí hacerla. Es importante el sentido del humor patriótico a pesar de vivir tiempos en los que algunos pretenden que España se derrumbe. Esta tarde tengo entradas para ver el espectáculo de Arévalo. Dicen que es muy divertido y español. Liopardo | Liopardo Spider-Man es un invento de los americanos para hacer creer al mundo que son mejores que los españoles. A mí nunca me la colaron. Cuando los críos, antes de dormir, me piden ver una película de súper héroes yo les respondo que para súper héroe su padre y los bajo en pijama al parque de debajo de casa a fotografiarme mientras hago acrobacias. Algún día me lo agradecerán. Liopardo | Liopardo Os presento a Jordi. Cada mañana, después de desayunar un café con galletas príncipe en honor a nuestra monarquía, me pongo de fondo en la radio a Jiménez Losantos y comienzo mi sesión de entrenamientos. Es importante que un patriota cuide su cuerpo porque la mente no es necesario: ya está en su punto idóneo. Liopardo | Liopardo Alguna vez, yendo por las carreteras de España, os habréis fijado en esas enormes figuras de decoran nuestra querida patria. Bien. Pues no se ponen solas, ¿sabéis? Sinceramente, tengo ganas de tener un puto fin de semana libre. Uno es patriota pero todo tiene un límite. Por favor, si alguien puede echarme una mano, que me escriba a abascal@arribaespañacoño.es