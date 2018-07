El futuro, qué apuro

21 de octubre de 2015. Mañana, si los atascos y la lluvia lo permiten, llegará desde el pasado el Delorean con Doc y Marty McFly a bordo para comprobar cómo vivimos en el futuro. Y, reconozcámoslo, tenemos esto manga por hombro. Se van a dar la vuelta sin poner el pie en suelo. Qué falta de detalles. Mira que hemos tenido tiempo para inventar un puto patinete que vuele, con la ilusión que le hacía al chaval. El pobre Marty viene camino de aquí con los ojos brillantes, ávido de conocer el mañana, de recorrer la calle subido a un patinete sin tocar la acera. Y se va a llevar un sofocón. No era tan complicado, joder. Lo de volar lo tenemos controlado desde hace mucho. Sabemos poner en órbita un cohete o cruzar el charco subidos en un avionaco de aproximadamente un montonazo de toneladas. Pero no: no hemos podido sacar una tarde libre para meterle un puto motorcito al patinete y que suba un palmo del suelo. Es que manda cojones. Qué mal rato vamos a pasar mañana. No pienso salir a la calle para cruzármelos a los dos y que se me caiga la cara de vergüenza. Vosotros si queréis os los lleváis de paseo subidos a una de estas mierdas eléctricas que te pones de pie, te agarras del manillar y te llevan a ver la zona turística de la ciudad rodeados de guiris, pero vamos, que el pobre chaval va a poner la misma cara que pones tú cuando te regalan colonia por tu cumpleaños. Y cuando después del paseo le entre hambre y se le antoje pizza, ¿qué vais a hacer? Porque el chaval se espera pizzas del tamaño de un donut que al meterlas en una máquina se hidraten y se vuelvan muy grandes y sabrosas. Qué vergüenza, por dios, cuando se entere de que no, de que es al revés. Marty, siéntate que tenemos que decirte algo: ¿las pizzas gigantes que ves en el anuncio? Pues luego son la mitad. Y además vas a pagarlas tú, que en 2015 estamos en crisis. Este se va y no vuelve. Y con razón.

Doc no me preocupa tanto. Está mayor y con que le enseñemos los canales de ciencia de la TDT seguro que ya echa el rato en el sofá y le hace ilusión, pero que sepáis que hemos quedado como el puto culo. Eso sí, no se os ocurra ponerle el telediario. Como vea que seguimos con el asunto de Gibraltar, de inaugurar pantanos, de Palomares, etc va a ir cagando leches al Delorean a comprobar si la fecha está bien. Qué mal rato, en serio. Yo mañana no salgo de casa.

