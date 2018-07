El desprecio de Trump hacia Santiago Abascal

La llegada de Donald Trump no ha dejado indiferente a nadie, ni dentro ni fuera de Estados Unidos, ni dentro ni fuera del ámbito político. Tampoco en Europa. A lo largo de estas primeras semanas de Trump, la mayoría de políticos europeos han mostrado sus reticencias o se han posicionado claramente en contra de las políticas racistas del nuevo presidente norteamericano. Sin embargo, un puñado de dirigentes europeos se ha mostrado francamente a favor del nuevo inquilino de la Casa Blanca y de su política anti musulmana y anti hispana. Es el caso de símbolos de la derecha europea, extrema y nacionalista, como la francesa Marine Le Pen o el británico Nigel Farage. Liopardo | Liopardo Al ser escaso este tipo de apoyo, Donald Trump suele agradecérselo a sus protagonistas con guiños constantes: se reúne con ellos en su torre dorada de Nueva York o los mima políticamente eligiéndolos como sus interlocutores, por encima incluso de los presidentes de sus respectivos países. Donald Trump es un tipo detallista al que le gusta tratar bien a sus amigos. ¿A todos? No. Liopardo | Liopardo Liopardo | Liopardo Santiago Abascal es un político español, presidente de VOX, que en los últimos tiempos, usando estrategias sutiles, como copiar el lema de Donald Trump para su formación o sostener tazas con el nombre del multimillonario neoyorquino, ha dejado caer la posibilidad de que las políticas del nuevo presidente de EEUU, le gusten, le parezcan convenientes. Estamos basándonos simplemente en gestos y tal vez pudiéramos estar confundiendo las señales que Santiago Abascal envía, pero la posibilidad de que Trump sea de su agrado, en menor o mayor medida, está ahí y no podemos despreciarla. Creo además no ser el único que ha podido entenderlo así. También algunos seguidores de la formación VOX han interpretado algo similar a lo que pretendo exponer en este ensayo. Liopardo | Liopardo Además de lo anterior, en infinidad de entrevistas realizadas, Santiago Abascal, se ha mostrado partidario de una corriente político-filosófica similar a la defendida por Donald Trump que se sostiene en dos pilares fundamentales: 1) los extranjeros si son renegridos, mira, mejor que no y 2) las banderas -como diría el anuncio de jess extender- mejor cuanto más grandes. Por si no fueran suficientes argumentos, nuestro Santi ha cultivado desde siempre una estética, digamos imperial, que se asemeja bastante a la visión del mundo que pueda tener el magnate americano. Cuando Santiago Abascal se hace una fotografía, no sabe si subirla a Instagram o tallarla en una moneda. Liopardo | Liopardo Liopardo | Liopardo Para concluir, estudiando la cuenta de twitter de Santiago Abascal, uno percibe que el 80% de su contenido consiste en loar al rubiazo nuevo inquilino de la Casa Blanca. Blanquísima. Por todo lo anterior, concluyo mi tesis con la siguiente conclusión: sí, Santiago Abascal adora a Donald Trump. El líder de VOX no se tatúa su cara porque tatuarse, si no eres legionario, es de progres. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Si el nuevo presidente de Estados Unidos,, ha demostrado públicamente su cariño por fachas como la francesa Marine Le Pen o el británico Nigel Farage, ¿por qué no se le conoce una sola declaración cariñosa, un solo guiño, un me gusta en Fabebook, hacia¿No es Santi lo suficientemente facha como para que Donald le muestre su cariño públicamente? ¿Estamos ante un caso sangrante de racismo porque Santi es hispano? Mi conclusión es: rotundamente sí. Si nuestro morenito Santi en lugar de haber nacido en España, hubiese nacido como un rubio niño alemán, ¿estaríamos hablando de este absoluto desprecio del norteamericano hacia el mayor representante de la extrema derecha de nuestro país? Yo digo: rotundamente no. Basta ya de racismo, Donald Trump. Estás jugando con los sentimientos de alguien que sería capaz de echar una hora en Photoshop para poder estar contigo. Eres muy cruel y despiadado. Liopardo | Liopardo Miremos al futuro. Señor presidente de los Estados Unidos de América, el pueblo de España le solicita, le exige, una reparación ante este desprecio. Un gesto sencillo nos bastaría para, como país amigo y aliado, sentirnos reconfortados. Si por fobias a lo hispano le da grima, respetamos su decisión. No hace falta que se acerque físicamente a Santi, pero sí le exigimos lo que para nosotros como pueblo sería un gesto importante: hágale follow en Twitter a Santi Abascal. Como podrá ver por el número de firmas recogidas, esto es un clamor que crece. España es un país en pie de guerra. Ataje el problema inmediatamente si no quiere que esto vaya a más.

