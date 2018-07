El Comité, lo nuevo de Almodóvar

el-comiteportada | Liopardo

En Lio Pardo hemos tenido acceso a un extracto del guión de El Comité la película sobre el cisma del PSOE que el director manchego rodará la próxima primavera. INTERIOR. SEDE DEL PSOE EN LA CALLE FERRAZ. ATARDECIENDO. Miquel Iceta (encarnado por Javier Cámara) eleva la voz para intentar poner orden desde su asiento. El volumen de los gritos del resto de los delegados del partido es tan alto que nadie llega a escuchar a Iceta. Miquel Iceta (Javier Cámara) ¡Ay, maricones!¡Haya calma! Por deus santísimo y la madre que lo parió… Susana, chocho, no le tires el móvil que va a ser peor. Susana Díaz (encarnada por Terele Pávez) siente impotencia al ver que su plan de desbancar a Pedro se alarga. Lleva intentando una victoria rápida desde las 9 de la mañana y la jornada se le está haciendo eterna. Susana Díaz (Terele Pávez), entre lágrimas Vete ya, golfo. Golfo. Un golfo es lo que eres. Miquel Iceta (Javier Cámara) Ha dicho eres. Pedro Sánchez (Javier Bardem) está subido a una silla frente a los delegados del Comité Federal del PSOE. Mayoritariamente le abuchean. Desde encima de la silla y mirando al grupo de la delegación andaluza, Pedro se agarra los genitales con la mano izquierda. Con el dedo índice de la mano derecha, en un movimiento intermitente, se señala los genitales. Del movimiento de sus labios puede leerse “Aquí manda mi polla”. Miquel Iceta (Javier Cámara) susurrando para sí mismo Tan guapo y tan tonto. Bájate de la silla, que cuanto más arriba estés más fácil va a ser que acierten a darte. Ay, por San Lorenzo bendito, qué pocas luces tiene este hombre… Ajenos a todo, en una esquina del salón de reuniones alejada del tumulto, en la que se respira cierta calma, Eduardo Madina (encarnado por Gabino Diego) y Josep Borrell (encarnado por Mario Casas) hablan sobre el origen del término Democracia. Josep Borrell (Mario Casas) muy calmado Edu, democracia es un término griego, demos + kratia. Significa el gobierno del pueblo o el poder de la gente que participa en la polis. Eduardo Madina (Gabino Diego) molesto Pero Josep, no te vayas por los cerros de Úbeda. Josep Borrell se enfada por la respuesta de Eduardo Madina y se quita la camisa en señal de protesta. Borrell queda con el torso desnudo. Esto provoca la mirada ojiplática de Carme Chacón (encarnada por Anabel Alonso), sentada a pocos metros de la escena. Carme Chacón (Anabel Alonso) grita con voz lasciva. A ti te daba yo democracia participativa, Josep. De repente irrumpe en escena Pepe Bono (encarnado por Antonio Resines) con una bandera de España. El exministro manchego contribuye al escándalo general gritando “España una y no cincuenta y una”. Iceta (Javier Cámara) se gira Ay, virgen de Montserrat, el que faltaba… EXTERIOR. PUERTA DE LA SEDE DEL PSOE EN FERRAZ. ANOCHECIENDO. La periodista Ana Pastor (encarnada por Ana Pastor), micrófono en mano, informa de que al parecer, al otro lado de la puerta al fin se están produciendo avances en las negociaciones. En ese momento, Josep Borrell (Mario Casas) sin camiseta, se asoma a través del marco de una ventana cuyo cristal acaba de romper con un golpe de antebrazo. Josep Borrell (Mario Casas), desde la ventana dirigiéndose a Ana Pastor De avances, nada, bonita. Ana Pastor (Ana Pastor) mirando hacia la ventana. No me interrumpas.

