Presentador: La NASA ha anunciado el hallazgo de nuevas pruebas de la existencia de agua líquida en Marte. Este descubrimiento deja muchas preguntas en el aire. Hoy, en El Cohete al Agua tenemos un debate que promete ser apasionante: "Agua en Marte: ¿Eureka! o tampoco es para tanto?". Pueden ir votando desde casa enviando Eureka!Sí o Eureka!No al 53335. Mientras van sacando el teléfono móvil para votar les presento a nuestros dos tertulianos de esta noche. Andrés Patachuelo, astronauta retirado y autor del ensayo "Collins, si no bajas para qué te metes semejante viaje". Buenas noches, señor Patachuelo. Patachuelo: Buenas noches por decir algo. Presentador: Nos visita también Rafael Breismurer, historiador espacial y presidente de la Asociación de Amigos de la Vía Láctea. Buenas noches, señor Breismurer. Breismurer: Muy buenas noches, encantado de compartir con los espectadores un día históric.. Patachuelo: Histórico mis cojones, Rafael, seamos serios. Si empezamos con populismo mal vamos. Presentador: Señor, Patachuelo. Le pido contención. Patachuelo: Es complicado cuando uno oye tanta patraña, ¿no? Porque esto no es otra cosa que patraña pura. Agua en Marte, agua en Marte, toda la vida buscando agua en Marte. Venga, ya la tienes. ¿Ahora qué? No sé, échate un vaso y bébetela, porque otra cosa no sé, chico... Breismurer: Patachuelo, me parece que estás siendo muy injusto con este hito histórico. Patachuelo: Tú estás moderando, así que te lo digo a ti: si vuelve a decir lo de histórico yo me levanto y me voy. Se lo aviso a la dirección del programa desde ya. Presentador: Por favor, señor Patachuelo, trate de tranquilizarse. Y por favor, señor Breismurer, estamos en un debate científico, no es necesario que use adjetivos tan elevados, que al parecer ofenden al señor Patachuelo. Breismurer: ¿Puedo hablar o me quedo callado todo el debate? Presentador: Hable, señor Breismurer. Breismurer: Bien. Decía que estamos ante un acontecimiento digno de reseña, ya que la aparición de nuevas pruebas que agua líquida es la confirmación de que podría haber existido vida en nuestro planeta vecino en algún momento de la historia, con lo que eso supone. Presentador: ¿Y qué supone, señor Breismurer? Breismurer: Supone confirmar la teoría de que no estamos solos en el Universo. Si ha podido existir vida en Marte también la habrá en muchos puntos de las millones de Galaxias que nos rodean y… Patachuelo: Y qué vamos a meterlos aquí a todos, ¿verdad? Venga, pasen señores extraterrestres. Eso es una barbaridad, por favor. Breismurer: Yo no he dicho que tengan que venirse aquí a vivir todos los extraterrestres, no me manipule, yo sólo digo que… Patachuelo: Cuánta demagogia, de verdad. Hay expertos internacionales que te lo están diciendo bien claro y no lo quieres ver. Stephen Hawking: “Si existe vida fuera, mejor que no vengan, porque nos vamos a cagar la pata abajo”, te leo literalmente. Publicado en la revista Science. Pero tú, nada, chico, sigue en tu Universo de piruleta. Yo es que de verdad… Presentador: Señor Patachuelo, creo que estamos desviándonos del tema central del debate, que es el hallazgo de agua en el Planeta Rojo. Patachuelo: Es que de verdad, este es un debate que es que de verdad… Yo sólo digo que si queréis buscar vida ahí fuera buscad vida, pero no agua. Si queréis buscamos un grifo, lo abrimos y sacamos una nota de prensa y mañana todo el mundo hablando de lo estupendos que somos por haber encontrado agua, chico. Yo es que de verdad… Presentador: Bien, no queda tiempo para más. Muchas gracias a los dos por haber venido a El Cohete al Agua. Los telespectadores en un 81% apoyan la opción Eureka!No, frante a un 19% que apoyan Eureka!Sí. Parece que el resultado es claro: esto del descubrimiento del agua en Marte es, como bien decía el señor Patachuelo una mera patraña. Mañana volvemos con otro apasionante debate: “¿Podemos permitirnos pagarle al Curiosity unas vacaciones de tres años? No se lo pierdan. Nos vemos mañana en El Cohete al Agua. Buenas noches.

