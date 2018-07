El candidato total

Bungee Jump 12 | Liopardo

Presentador Pablo Cotos: ¡Hoy ha venido a divertirse a El Sonajero Miguel Hectoral! Candidato Miguel Hectoral: ¡Buenas noches, España! Público: Aplausos. Presentador: ¿Qué tal lleva la campaña, Miguel? Candidato: ¡Estupendamente! Presentador: ¡Pare, pare! Era una pregunta trampa. ¡Queda aún más de un mes para que empiece la campaña electoral! ¡Música! “Me lo paró, el taxi, me lo paró…”. El candidato baila a ritmo de Pitbull. La mascota del programa, un sonajero de un metro noventa de altura se arroja contra alguien del público haciéndole un placaje, como es ya tradición en El Sonajero cada vez que suena un corte musical. Presentador: Bueno, bueno, bueno, empieza fuerte el programa de hoy. Nos vamos un momentito a publicidad y volvemos en 15 minutos con el candidato Miguel Hectoral, favorito para ganar las elecciones y presidir el próximo Gobierno de España. No se vayan. Presentador: Ya estamos de vuelta. Como pueden ver, tenemos a Miguel Hectoral en los aparcamientos suspendido desde esa grúa de 25 metros de altura. Desde ahí tendrá que responder a las preguntas de estos ciudadanos, que con un altavoz se las gritarán desde abajo. Los ciudadanos, esto es importante decirlo, han sido seleccionados por una empresa de estudios sociológicos. Los miembros del jurado, colgados desde esa otra grúa, ahí ven saludando a Mónica Naranjo, Humberto Janeiro y José María Gutiérrez Guti, tendrán que decidir si la respuesta dada por el candidato es válida o no. Si el jurado cree que el candidato ha mentido en algún momento, esperemos que Miguel Hectoral no sea un hombre con vértigo, porque pulsarán ese botón rojo y el candidato saldrá disparado cayendo sobre aquella colchoneta. Público: Aplausos. Ahora ruego silencio porque vamos con la primera pregunta. Juana García, de Águilas, provincia de Murcia. Jubilada. Juana, jubilada: Buenas noches, señor Miguel Hectoral, si llegase a ser presidente, qué haría… Presentador: Disculpe, Juana. Oriente el altavoz hacia arriba o lógicamente el candidato no podrá escuchar su pregunta. Juana, jubilada: Buenas noches, señor Miguel Hectoral –Juana grita orientando ahora el altavoz correctamente- si llega a presidente, ¿qué haría con el problema del agua que tenemos los murcianos? ¿Y la pensiones? Candidato: El agua es fundamental para todas las personas –grita el candidato balanceándose desde la grúa- Para los marcianos también. Si llego a ser presidente a nadie le faltará el agua. Y de las pensiones tengo que decir que estoy muy a favor. Presentador: Miguel Hectoral no ha salido disparado, eso significa que el candidato ha dado en el clavo en su respuesta, verdad, ¿jurado? Guti, colgando desde otra grúa levanta el pulgar. Público: Aplausos y silbidos. Presentador: Por favor, ruego silencio –el presentador Pablo Cotos se pone serio- Estamos en una entrevista importante y no queremos que nada pueda distraer al candidato. Vamos con la siguiente pregunta. Manuel Borreguero, de Sanxenxo, Pontevedra. Tiene un taller mecánico. Adelante, Manuel. Manuel, mecánico: Mi pregunta es… Presentador: Por favor, Manuel, el altavoz- el ciudadano Manuel orienta el altavoz hacia arriba y prosigue. Manuel, mecánico: Que si alguna vez pagó usted en negro en algún sitio, por ejemplo en un taller de coches de Sanxenxo. Candidato: No, nunca he pagado nada en negro, es algo reprobable. Nunca en mi vida haría una cosa así, menos aspirando a ser presidente del Gobierno- responde balanceándose en las alturas. Manuel, mecánico: El candidato miente –grita Manuel dirigiendo el altavoz hacia la grúa desde la que cuelgan los miembros del jurado. Público: ¡Uhhh! Presentador: Ruego silencio. ¿Manuel? Manuel, mecánico: Una vez él estaba de veraneo en Sanxenxo y vino al taller y le cobré una factura sin IVA en un arreglo. Presentador: ¿Veranea usted en Sanxenxo, señor Miguel Hectoral? Candidato: Aunque lo que este señor dice es falso de toda falsedad, así es, veraneo en Sanxenxo, me encanta Galicia y los gallegos. Los españoles en general me gustan mucho. Público: Aplausos y silbidos. Mientras Mónica Naranjo y Guti debaten, Humberto Janeiro se decide y aprieta el botón rojo. Miguel Hectoral sale disparado sobre la colchoneta desde las alturas. Público: ¡Ooooh! Presentador: Ha durado poco tiempo ahí arriba. Mientras le quitamos el casco y el arnés y lo llevamos a la mesa del plató, les dejamos con una actuación en directo desde el parking. Con todos ustedes, ¡Los Burlaos! El niño gordito de la serie rapea junto a los vehículos de los directivos de la cadena mientras al candidato a la presidencia del Gobierno le quitan los cables de seguridad y lo conducen hacia el interior. Mientras, el sonajero gigante aplasta contra el asiento a un espectador al grito de “voy tó burlao” Presentador: Bueno, bueno, bueno. Qué experiencia esta entrevista, señor Hectoral, nos sentamos… Candidato: Maravillosa. Presentador: ¿Pagó usted en negro en el taller de Manuel? Candidato: Sí, sí, jajaja pagué en negro en el taller de Manuel, como él dice. Lo recuerdo perfectamente porque fue hace dos veranos. No quise reconocerlo en un principio porque hay gente sensible con estas cosas y creo que ante todo un político ha de ser respetuoso, ser buena persona. Presentador: Diga que sí. Un político antes que político debe de ser persona. Y hablando de lo personal, tenemos una sorpresa. Mire la pantalla. Es usted cuando crío. Mírenlo qué mono con la bicicleta con ruedines ¿eh? Público: ¡Ooooh! Presentador: ¿Cuándo era usted pequeño, qué soñaba con ser de mayor? Candidato: Quería dirigir este país que es España. Presentador: Qué precoz. Candidato: Así es. Y restructurar el Senado. Y asegurar la unidad de España… cosas así. Presentador: ¿Reestructurar el Senado con 5 años? Candidato: Como lo oye. Presentador: Bueno, bueno, bueno. Era usted un niño con las ideas claras. Candidato: Uno tiene que tener las ideas claras en la vida, Pablo. Presentador: También era muy aficionado al deporte, tengo entendido. Candidato: jajaja así es. Presentador: ¿Ven aquella canasta? Pues en un momento seguimos con la entrevista al candidato a la presidencia del Gobierno Miguel Hectoral y tendrá que lanzar este balón gigante que está lleno de nitrógeno líquido mezclado con fosfato de cobre. Cada lanzamiento será una promesa electoral. Si encesta tendrá que cumplirla. Si falla, el científico loco nos contará qué ocurre. Las personas del público colóquense, por favor estas mascarillas. Volvemos en seguida, en 20 minutos. No se lo pierdan.

Publicidad