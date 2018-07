Diccionario de la nueva política

diccionariopoliticaok | Liopardo

PACTUREO Acto de hacer como que se quiere pactar con otro partido para lograr una mayoría y que no te echen la culpa por la cantidad de árboles que habría que talar otra vez para repetir las elecciones. El pactureo se presenta en diversas formas, pero la principal es la reunión. Ambas partes se muestran sonrientes y declaran públicamente que están dispuestas a alcanzar un acuerdo, pero en realidad ambas acuden a la reunión con el mismo espíritu que tienes tú en el grupo de wasap en el que te han metido los ex compañeros de la carrera: te quedas por no salirte y que no te critiquen y estás deseando que dejen de hablar. VENEZOFRENIA Dícese de la patología consistente en ver chavismo venezolano donde sólo hay un tío de Móstoles disfrazado de Rey Mago por Ágatha Ruiz de la Prada. La venezofrenia suele darse cuando las encuestas le dan a uno la misma valoración que las notas que saca un mal estudiante que es monaguillo: suspenso en todo menos en religión. PROCESO DE INDEPENDIENDO Proceso de ruptura en el que un miembro de la pareja asegura muy convencido que se va, pero no tiene ni la maleta hecha y encima habría que bajarla del altillo y no llega sin que el otro le eche una mano. Los procesos de independiendo suelen venir de broncas que podrían haberse solucionado hablando pero a ambas partes les mola más tener la puerta de casa casi descolgada de tanto portazo y a los vecinos hasta los cojones. Es algo así como una forma de deporte. Si de este portazo la puerta no se cae, lo mismo se cae al siguiente, independiendo de con la fuerza que pegues el portazo. ESTHABILIDAD Habilidad para que, cuando has sacado un mal resultado electoral, intentes convencer a todos de que si tú te vas, el mundo se derrumbará y acabaremos todos ahogados en el fondo del mar y sin prestigio y reconocimiento. Como Leonardo DiCaprio, vamos. Este fenómeno también es conocido como la pelota es mía y si no me pongo yo de delantero me voy y no juega nadie. La pelota serían los mercados. Sí, vaya giro, ¿eh? Para entender esto ya haremos otra guía más adelante. SUSANAZO Codazo propinado por tu compañera de piso para hacerse hueco en el sofá y quedarse con el lado más cómodo. Después de una serie de susanazos en las costillas, suele ocurrir que te levantas del sofá, te vas a tu cuarto a ponerte voltarén y le acabas cogiendo más miedo a tu compañero de piso que a que entre de madrugada por la ventana uno del ISIS con una motosierra. PUIGCARNACIÓN Reencarnación de un político en otro que, acabada su carrera, se presenta con un nuevo nombre y nueva apariencia física. Lo hemos visto recientemente en Cataluña, pero es un fenómeno que ya conocíamos en España tiempo atrás, cuando un candidato a la presidencia se presentaba en los debates con aspecto de vicepresidenta. CUPITULACIÓN Cuando eres rebelde y llevas la camiseta del Che y dices que tú no vas a casarte nunca, pero luego te acabas casando por la iglesia e invitando a la boda a los amigos que tu suegro, director de una sucursal bancaria, decide. RADICA-LESS Dícese de aquellos que cuando todavía quedaban lejos en las encuestas según tú tenían cuernos y rabo de diablo, con los que ahora tendrás que entenderte, por lo que no tienes más remedio que llevarte bien con ellos y empezar a decir que no son para tanto. RIVEREMOS Del verbo riverear. Dícese de cuando te tiras toda la semana diciendo que el domingo cuando tengas un rato vas a limpiar la cocina de arriba abajo y luego llega el domingo y con la resaca pides una pizza y la caja acaba tirada encima de los platos sucios de toda la semana. Lega el lunes y vuelves a convencerte de que obviamente el domingo que viene limpiarás, pero el sábado has quedado con los mismos de la semana pasada. Ya riveremos qué pasa. NACIOLOMISMO El naciolomismo es un concepto antiguo, pero que nunca pasa de moda. Consiste en que si te pone palote la bandera de tu país, el naciolomismo es lo mismo que piensa uno como tú, pero con otra bandera que no es la tuya, es decir, con una bandera equivocada.

