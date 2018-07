David Cameron y el Piggate

cameron2 | Liopardo

Gerardo: Tenemos hoy como invitado en Líopardo a un mandatario internacional de primer nivel, el primer ministro británico, señor David Cameron. Un gusto tenerle con nosotros, señor Cameron. PM David Cameron: El gorrino es mío. Gerardo: ¿Perdone? PM David Cameron: El gusto es mío. Gerardo: Disculpe, había entendido... PM David Cameron: Que sí, hombre, no seas mojigato. He dicho gorrino. ¿Me habéis llamado para preguntarme por lo del cerdo, no? Pues venga, no me vengas con mierdas y vamos al pienso. Gerardo: Bueno, realmente me interesaba mucho más preguntarle por la llegada a la dirección del partido laborista de Jeremy Corbyn y por asuntos de política europea, pero los trataremos a continuación. Le agradezco su disposición a hablar de este asunto concreto, de este rumor, digamos, tan comentado en el día de ayer y que imagino será bastante incómodo para usted. PM David Cameron: Incómodo para nada, yo es que no entiendo la escandalera que se ha montado por meterle los huevos en la boca a un cerdo muerto, ¿qué quieres que te diga? Gerardo: Bien. Le agradezco su sinceridad y que aborde sin tabús este asunto tan delicado. ¿No era un rumor entones? PM David Cameron: Para nada. Gerardo: Dejémoslo ahí. No era un rumor. Por mi parte zanjado queda. Como tenía preparada la entrevista para abordar otros temas, si quiere podemos continuar… PM David Cameron: Pingu, se llamaba. Gerardo: ¿Cómo? PM David Cameron: El cerdo. Se llamaba Pingu. De pingüino. Por lo frío que estaba. Gerardo: Bien. Partido laborista, señor Cameron, ¿Qué supone la llegada de Corbyn para la polít… PM David Cameron: Iba de Babe, el cerdito valiente y mira en lo que quedó. Por listo… Gerardo: … PM David Cameron: No se puede ir de chulo por los pasillos de Oxford y menos siendo un cerdo, ¿sabes? Gerardo: Veo que sigue empeñado en el asunto… PM David Cameron: ¿Has estado alguna vez en una universidad británica privada? Gerardo: No, nunca. PM David Cameron: Las públicas, chico, como casi todo lo público en esta vida son la mierda, aburrimiento puro, pero las privadas… ¿De verdad nunca has estado en una? Gerardo: Nunca. PM David Cameron: Pues yo te lo explico. Por la mañana que si Yes sir, que Thank you, que si Please y todas esas mierdas. Luego comíamos con chaqueta y corbata en un comedor sobre mesas de madera de roble talado por Enrique VIII, cuando Enrique VIII no tenía ni pelos en los huevos. Luego a las cuatro de la tarde la hora del té… Todo muy frustrante, ¿no? Porque piensa que muchos de los que estudiábamos allí estábamos llamados a hacer cosas grandes, no sé, bombardear países y cosas así, y la adrenalina nos quemaba, ¿no? Y era llegar las seis, seis y media de la tarde y aquello… ¿conoces Magaluf? Gerardo: No tengo el gusto, no. PM David Cameron: No conoces nada, chico. Te pongo otro ejemplo. La tuna, esa mierda es muy española, ¿conoces la tuna? Gerardo: Alguna vez la he visto por ahí, sí. PM David Cameron: Bien. Pues imagina a 20 tunos, pero con un kalashnikov en vez de guitarrita. Y un taparrabos ensangrentado en vez de capa, no sé si me entiendes. Gerardo: Creo que capto la idea. PM David Cameron: Pues aquella tarde, que esto no lo cuenta el libro, estábamos, no recuerdo si metiendo a uno que tenía acento escocés en la lavadora o queríamos lanzar por la ventana a Andrew el asmático, como de costumbre, la verdad es que no lo recuerdo con precisión. El caso es que de repente apareció Pingu, que era el cerdo de Dorothy sindientes, una campesina de una granja cercana a Oxford y… Gerardo: Señor Cameron, perdone que le interrumpa, pero no quiero seguir escuchando esto. Yo había venido a entrevistarle sobre otros asuntos y veo que no hay manera, así que… PM David Cameron: Frío como el hielo un cuarto de hora después. Gerardo: Si le parece bien… PM David Cameron: Oink, oink, oink… Gerardo: Damos por finalizada… PM David Cameron: No se puede ir de chulo por Oxford. Es lo que tengo que decir. Gerardo: La entrevista. PM David Cameron: Qué manera tan brusca de interrumpir. Españoles, maleducados como ellos solos. Cómo se nota que allí no tenéis un Oxford o un Cambridge. Gerardo: Buenas tardes. PM David Cameron: Te follen.

Publicidad