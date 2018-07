Constitución para dummies

constitucionespanoalok | Liopardo

Características La Constitución Española cumple hoy 38 años y como le sucede a otros españoles ilustres nacidos por estas fechas del calendario, como Bertín Osborne, Lucía Etxebarría o Carlos Lozano, es sagitario. Los sagitarios por lo general, según diversos estudios, son personas o cartas magnas, sinceras y algo caprichosas. En el caso que nos trae esto habría que interpretarlo como que nuestra ley fundamental, ir va de buenas, pero luego se te pone insoportable con algunos artículos. Creación del texto La Constitución, al igual que sucede con los libros de Ana Rosa Quintana, está escrita a varias manos. En este caso fueron siete los ponentes que se encargaron de la redacción de sus 169 artículos en un trabajo que duró alrededor de un año. Esto es una velocidad constitucional de alrededor de 3 artículos por semana, o dicho de otro modo, de medio artículo por persona a la semana, o simplificándolo aún más, ya que la constitución tiene 110.000 caracteres con espacios, 42 caracteres por persona y día. Qué tal en el trabajo, cariño, les preguntaban sus entregadas esposas que no escribían constituciones porque eran mujeres a sus maridos cuando llegaban a casa manchados de tinta y aquellos padres de la Constitución respondían: “un tercio de un tuit he hecho”. Esto provocó que a los ponentes les acosaran durante ese año por la calle con continuas bromas sobre su trabajo con referencias al sastre de tarzán o al guardaespaldas de Mike Tyson. Puente de la Constitución La fecha de celebración del referéndum constitucional no fue casual. Con la fiesta de la inmaculada el 8 de diciembre y siendo esto una Constitución no sueca ni alemana, sino española, la opción de votarla el 6, hacer fiesta de eso y así coger el 7 de puente durante todos los años que durase la democracia, fue una tentación a la que era muy difícil no sucumbir. Articulado de la Constitución La Constitución Española se divide entre artículos importantes y de los otros. Al principio de su redacción, la carta magna iba a resumirse en un único artículo que decía “Bueno, esto es lo que viene siendo España, que ya la conocéis y luego así como novedades hay un Rey, que es el que saldrá a partir de ahora en las pesetas en lugar de Franco y para acabar está lo del Congreso y el Senado, que es donde se van a hacer las leyes y toda la pesca”. Al ir a entregar los ponentes este primer borrador de la Constitución y anunciar públicamente que ya estaba el trabajo hecho, uno de ellos cayó en la cuenta de que cobraban por horas y decidieron meter relleno durante un año más con las cosas que se les iban ocurriendo. Que si los españoles tienen derecho a una vivienda, que si un trabajo digno, que si iguales ante la ley… Celebración institucional del 6 de diciembre Cada año, el Congreso de los Diputados acoge los actos oficiales del día de la Constitución. Es tradición que se reúnan los principales líderes políticos del país y los más altos representantes de los poderes del Estado para criticar a quien no ha ido ese año. Es como una cena de Navidad entre amigos del instituto.

Publicidad