Cómprame un calentador en el blarfraider

- Tía Eustaquia, voy a la ciudad a cobrar el alquiler del piso que padre me dejó en herencia y a vigilar que esos hippies que mucha universidad pero ni idea de la vida, no hayan quemado el sillón fumando vicios. ¿Quiere que le traiga algo? ¿Una postal? ¿Unos cabellos de ángel de las monjas de clausura que se acuerda usted, estaban clausuradas al lado de la plaza mayor? ¿Un albornoz nuevo? - Allí es el blarfraider, Antonio Jesús, tráeme el calefactor Calientatronic T-6000, y si no queda pues el T-5000, que no tiene guifi ni puerto como el otro, pero calentar calentará, que tengo la circulación de las piernas como si tuviera 90 en vez de 86. - ¿Se está tomando usted las pastillas de lo del coágulo a sus horas? - Pareces tonto, sobrino, me recuerdas a tu padre en paz descanse, que lo mandabas a por media docena de huevos y te traía tres barras de pan. El blarfraider. - ¿Pero cómo que fraider, tía? ¿Llamo a Don Anselmo que se pase a tomarle la tensión? - Trae que te lo apunte, que es que eres clavadito a tu padre. Dame el lápiz que está al lado del almanaque. Mira: BLAR FRAIDER, CALIENTATRONIC T-6000 CON GUIFI Y PUERTO. TRAES EL 5000 SI NO QUEDA DEL OTRO. Y que te hagan el descuento del blarfraider, no te lo vayan a cobrar más caro, que todavía me acuerdo una vez que tu padre en paz descanse se fue a comprar leche con dos reales y volvió con media perra gorda y tu abuela le dio un bofetón que le dejó la cara como el calientatronic este del catálogo: en rojo. - Mire, le digo a los chavales que metan el dinero en la cartilla y el sofá ya lo revisaré cuando vuelva el mes que viene, no vaya a pasarle a usted algo aquí sola y… - Tú te coges el camión de las doce menos cuarto y contribuyes al aumento del consumo medio, al producto bruto y al imasdemasí, Antonio Jesús, que de esta sin consumo no se sale, que lo ha dicho Matías Prats hijo. - Yo voy a llamar a Anselmo. - Ahuecando el ala. - Pero… - Ni pero ni pera.

