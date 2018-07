Cómo actuar ante un atasco

Llegan las primeras lluvias del otoño y con ellas los atascos en las grandes ciudades. Desde, con la vocación deque todo medio serio ha de tener, queremos darle tres consejos básicos que le serán de mucha utilidad para sobrellevar esos desagradables momentos de retención de la mejor manera posible.En un embotellamiento de un millar de vehículos es habitual que el coche que acaba de llegar al atasco no tenga visibilidad de lo que ocurre en el nudo que provoca la retención un par de kilómetros más adelante. Puede ser un cruce con un semáforo estropeado, tal vez un estrechamiento de la vía por obras, quizá una alcantarilla que rebosa agua enfangada, quién sabe si un vehículo averiado que entorpece la circulación. No lo podemos saber a ciencia cierta pero una cosa tenemos que tener siempre en cuenta: cuando llegamos al embotellamiento, para que, ocurra lo que ocurra ahí adelante, sepan que hemos llegado y que tenemos prisa. Por eso es fundamental que avisemos. Para ello, la industria automovilística diseñó desde el principio de la automoción el sistema de aviso en atasco, también conocido como. Es importante, dada la distancia, que puede llegar a ser de kilómetros, comunicar nuestra prisa conpitos para que sean correctamente escuchados por el resto de vehículos. Si después de sucesivos bocinazos la retención no reaccionase, la DGT recomiendaa los demás atascados su situación personal para que se hagan cargo. Ejemplos: “vamos que no llego” o “yo ya sabía que tenía que tirar hoy por el otro lado”. También da por válido el reglamento de la Dirección General de Tráfico gritar desde la ventanilla mensajes más genéricos y abstractos del tipo “me cago en dios” o “hijos de puta”.

