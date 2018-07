Bienvenidos unas nuevas navidades al Caaaaarrrrrrrusel Cabalgata. ¡Baltasar un purito! Nos espera un repaso completo a las principales cabalgatas de Reyes Magos por toda la geografía española. La tarde es soleada y fría, perfecta para la práctica del paseo en tractor, el lanzamiento de caramelos y juguetes y las críticas de los puristas. Vamos allá. Primera conexión con Andalucía. ¡Hola, hola, hola, Sevilla!

¡Buenas tardes, Carrusel Cabalgata! Minuto 5 del paseo de Sus Mjestades los Reyes, gran afluencia de público y algún que otro paraguas abierto del revés para coger el mayor número de caramelos. Si aquí no llueve durante el año, habrá que darle un uso imaginativo a… (pi pi pi pi)

Perdón, compañero, que hay noticia en Madrid, (pi pi pi pi) conectamos con Vallecas.

Así es, Carrusel, tenemos ¡indignacioooooooooooooón en Vallecas!

Cuéntanos.

Una persona que se ha travestido sobre una Carroza ha provocado que doce padres, ni uno ni dos ni tres, sino doce, acaben ¡iiiiiiiiindignaaaaaaados!

Nos quedamos en Vallecas. Amplía información, por favor.

Vamos a acercarnos a uno de los padres. Hola buenas tardes.

Buenas tardes por decir algo.

Está usted en directo para Carrusel Cabalgata, cuéntenos qué ha sucedido.

Bueno, estaba yo con mis dos chavales aquí esperando a ver a Baltasar y bueno, es verdad que lo hemos visto, era un concejal del distrito pintado de negro, pero cuál es mi sorpresa cuando veo en una carroza que iba detrás, a un Drag Queen de esos. Y los chavales, claro, con tanto disfraz ahí arriba, entre pajes, reyes, plumas, sacos, gorros y toda la pesca no se habían percatado. Se fijan poco ellos todavía. Pero yo que sí lo he visto, le digo al mayor, Miguelito, mira allí, mira esa carroza, eso es un tío con disfraz de tía, por dios santo qué vergüenza. Y mi Miguelito a sus cosas, a su puta bola recogiendo caramelos del suelo mientras le hablaba su padre, como el que oye llover. Así que le doy una torda en la colleja y le digo, coño, Miguelito, estate atento y mira para arriba, que te estoy hablando, tú crees que eso es normal, ¿te da igual que vaya un tío vestido de tía o qué te pasa? Y ahí ya me ha reaccionado el chaval llorando, imaginamos que por el trauma que habrá sufrido, esperando encontrarse con los Reyes Magos de Oriente de toda la vida de dios y topar con semejante cosa.

Muchas gracias. Ahí queda el testimonio de este padre indiiiiiiignaaaaaaaaaado, devolvemos la conexión.

Muchas gracias, compañero, menudo incidente. Seguimos con el minuto y resultado. Viajamos a Barcelona.

¡Hola, Carrusel! Tarde tranquila en el Puerto de Barcelona, lugar por donde llegarán en breves momentos sus Majestades de Oriente en embarcación. Todo preparado en un clima perfecto para niños y mayores. En unos minutos comeeeeeeeeeenzamos.

Gracias, compañero. Pasamos a conexión con Bilbao.

Arratsalde on! Buenas tardes, Carrusel. Aquí la cabalgata lleva ya más de una hora de recorrido en la que estamos vibrando con el lanzamiento de caramelos del pelotari que este año hace de Melchor. Veinticuatro niños heridos según nos cuentan desde la Ertzaintza en una magnífica tarde de Reyes en Bilbao en la que esperamos que (pi pi pi pi)

Perdona, compañero, que llegan los Reyes de Oriente al Puerto de Barcelona y hay incidentes entre el barco de Piolín y el de Sus Majestades.

¡Así es Carrusel!

Adelante compañero.

Unos policías acaban de disparar pelotas de gooooooooma contra los Reyes Magos que vienen de Oriente cuando iban a amarrar la embarcación en el puerto. De momento, minuto 1 de cabalgata, comienzo electrizante, gana Piolín en el puerto de Barcelona, se impone con autoridad, Piolín 1-Reyes 0!

Vaya tarde nos espera. Seguimos la ronda conectando con Murcia, donde el lanzamiento de objetos va en dirección contraria al resto del país: del público a las carrozas según parece. Compañero, ¿es eso así?

Buenas tardes Carrusel, así es, unos chavales han empezado a increpar a los Reyes y… (pi pi pi pi)

Disculpa un momento, Murcia, que tenemos a Aaaaaaaaaálvaro Ojeda confundiendo a Copérnico con Carles Puigdemont y al perecer el periodista le ha atizado una hostia al actor contratado por el ayuntamiento. Según nos cuentan la policía municipal retiene al presentador mientras este increpa a voces a Carmena y a los perros del poder a sueldo del comunismo. Conectamos con la plaza de la Cibeles….