Cara a cara: Iker Casillas Vs Buzz Aldrin

Gerardo: Sean todos bienvenidos a una nueva edición de nuestros combates cara a cara. Esta semana tenemos el placer de contar con dos titanes, dos cracks, dos máquinas, dos tops, dos referentes, dos ídolos, dos que lo han sido todo en lo suyo… Pido un fortísimo aplauso para el que fuera capitán de la selección española y el Real Madrid, el campeón de Liga, de Champions, el campeón de Europa de selecciones y del Mundo, el mejor portero de todos los tiempos, Iker Casillas

Público: (Fuerte ovación).

Iker: Gracias. (Casillas levanta la mano saludando a la grada)

Gerardo: Y otro aplauso, no menos fuerte, para un astronauta e ingeniero que se ha movido por el espacio como Iker bajo los tres palos: con todos ustedes, Buzz Aldrin.

Público: (Aplausos tímidos y algún pitido).

Gerardo: Sé que este es un cara a cara que levanta muchas pasiones pero les ruego que se deshagan de sus ideas a priori y escuchen a nuestros contrincantes antes de emitir una opinión, positiva o negativa. Pido, por favor, respeto para el señor Aldrin. Bien, gracias. No hay otra forma de comenzar este cara a cara que con la siguiente pregunta: ¿Fue el hombre a la luna? Le cedo la palabra al señor Aldrin.

Buzz: Quiero empezar manifestando mi asombro, mi absoluto estupor por la propia celebración de este debate. El hecho de poner en duda la llegada del hombre a la luna es simplemente un esperpento que…

Público: Buuuuuuuuuu.

Gerardo: Por favor, señor Aldrin, le pido que modere su lenguaje y no provoque a nuestro público. Cíñase a la pregunta: ¿fue el hombre a la Luna?

Buzz: Tienen ante ustedes a un hombre que estuvo allí, no sé qué debate necesitan, me parece realmente indignante…

Iker: Claro, y yo fui torero, no sá jodío, si estuviste en la luna, demuéstralo, Buzz.

Público: (Fuerte ovación).

Gerardo: De momento parece que Iker está poniendo en su sitio a Buzz y eso que aún no ha llegado su turno de intervención. Palabra para el guardameta.

Iker: Buzz, con todos los respetos: tú me dices que has estado en la luna y bueno, pareces buen tío, yo no tengo por qué ponerte en duda. Yo sólo digo que, en un tema como este, que no está nada claro, la gente quiere ver pruebas y tú lo único que haces es ponerte a la defensiva. Sospechoso, ¿no?

Público: (Ovación).

Gerardo: Bueno, bueno, bueno, a ver cómo responde el señor Aldrin.

Buzz: Es que es increíble. Tienen ustedes ante sí a un héroe. Un héroe de la carrera espacial, un icono del Siglo XX y se dedican a poner en duda que hiciera lo que, obviamente hizo.

Iker: Y dale la burra al trigo…

Buzz: ¿De qué burra me habla este ahora? Mire usted, jugador de soccer como-se-llame, no usted es absolutamente nadie para poner en duda el trabajo de toda una generación y un país; no es nadie para burlarse de los logros de una carrera espacial que costó inversión, sudor y lágrimas, que unió al ser humano en cualquier punto del planeta en torno al orgullo de haber puesto el pie en la superficie lunar. No es usted nadie para decirme a mí si yo estuve o no estuve en la Luna a bordo del Apolo 11. ¡Nadie!

Público: (Murmullos).

Iker: Vale, señor Aldrin. Supongamos que le creo, que usted dice la verdad y estuvo allí. Vale. Entonces respóndame a esto: Si es tan fácil llegar, ¿por qué el hombre nunca ha vuelto?

Buzz: Pero claro que ha vuelto, joder, claro que ha vuelto, hostia, cinco putas veces más ha vuelto, dieciocho putos astronautas hemos pisado aquello, me cago en mi puta vida, estoy aquí perdiendo el tiempo con una panda de ignorantes en lugar de estar descansando en mi puñetero rancho de Maryland. (Aldrin lanza un vaso de agua contra el público)

Público: (Abucheo general a Buzz Aldrin).

Gerardo: Señor Aldrin, está usted perdiendo las formas, esto es un foro serio y una cosa así no podemos permitirla, lo sentimos mucho.

Público: (Sigue el abucheo).

Iker: El que pierde las formas pierde la razón, si no sabe respetar las opiniones de los demás, yo no sé…

Público: (Ovación cerrada a Iker).

Gerardo: Y que lo digas, capitán. En nuestras batallas cara a cara aceptamos la lucha argumental, pero nunca la violencia verbal o física, como ha hecho el señor Aldrin, que queda descalificado.

Público: (Aplausos a Iker. Gritos de “trilero, vete a casa” contra Aldrin)

Gerardo: En fin, es lamentable lo que acabamos de vivir y les pedimos disculpas por ello. El ganador del debate es, sin lugar a dudas, Don Iker Casillas, caballero dentro y fuera de los terrenos de juego.

Público: (Público puesto en pie gritando Iiiiiker, Iiiiiiker, Iiiiiiker).

Gerardo: Enhorabuena, Iker.

Iker: Gracias. Una pena que el debate acabe así, pero lo importante es la victoria, ¿no?

Gerardo: Realmente sí que ha sido una pena, han quedado temas en el tintero, pero la actitud de este individuo ha hecho imposible el normal desarrollo de un debate sano. ¿Alguna reflexión que te haya faltado poner sobre la mesa, capitán?

Iker: Bueno, me gustaría haberle preguntarle al “señor” Buzz Aldrin si le gustan las películas de Stanley Kubrick.

Gerardo: Bien tirada esa.

Buzz: Voy a matarlo, por favor, soltadme que voy a matar a ese h*j***p*** (los servicios de seguridad desalojan a Aldrin mientras éste intenta abalanzarse sobre el guardameta y capitán de la selección española y el Real Madrid).

Gerardo: Por favor, llévense a ese loco de una vez.