Busicracia

El futuro no eran coches voladores, sino comunicarse mediante autobuses. Gutenberg y McFly, ahí la lleváis. España está pa’comérsela. Con medio país lleno de estaciones de AVE y aeropuertos, nos ha dado por quedarnos mirando embelesados el paso de autobuses. Darwin, chúpate esa. Lo que comenzó como una anécdota de la secta Háztelo Mirar va derivando y asentándose día tras día en uso y costumbre. Si el pintor Sorolla viviese, dibujaría un autobús con lema aparcado en la orilla de la playa. Qué mensaje dentro de una botella ni qué cojones. ¿Tienes algo que decir? Pinta un autobusaco bien grande y a quemar gasolina. Esta nueva costumbre del autobús, como casi todos los avances inteligentes de nuestro tiempo, ha surgido del mundo de la política. A los ya clásicos autobuses del PP pidiéndole a Zapatero que bajase el IVA de los chuches o las caras de políticos del PSOE photoshopeadas recorriendo las carreteras de España, se ha unido la nueva política y se ha formado la gosadera. Podemos se apunta a la fiesta, VOX dice que no va a ser menos y anuncia tremendo y españolísimo autobús y esto no ha hecho más que empezar. Si la cosa se extiende a la ciudadanía, mañana Fulanito podría decirle a su pareja que la quiere con un autobús en lugar de las típicas flores, o Menganito pedir un aumento de sueldo haciendo desfilar un autobús por su pueblo. Llegado ese momento sería la hora de legislar este asunto y la pelota volvería al tejado de donde salió: la política. ¿Cuál sería la posición de nuestros partidos al respecto? Desde Lío Pardo, siempre llegando a la noticia antes de que suceda, les ofrecemos un adelanto.A favor del uso de autobuses con mensaje, siempre que la gestión sea externalizada. Una empresa de un amigo de El Bigotes se llevaría la adjudicación de todo esto, mediante concurso amañado previo, claro está, por el bien de España y la buena circulación por sus calles. Los autobuses no podrán llevar tuits con bromas sobre Carrero bajo pena de cárcel y retirada de 3 puntos de carnet de demócrata de toda la vida. Se aceptarán las peticiones de la troika si, llegado el caso, se nos piden autobuses recortados, más pequeños, autobuses que quepan en el jardín de Ana Mato.Autobuses con mensaje, de entrada no. El PSOE se mostrará enérgicamente en contra de esta nueva práctica de contar tu vida con autobuses y pedirá la inmediata dimisión del ministro de Fomento y Cartelería. A continuación los socialistas votarán a favor de que los autobuses con mensaje circulen por las calles, pero exigirán que sean eléctricos y cumplan unas exigencias de estética cuqui. Ambas propuestas serán rechazadas y el PSOE prometerá derogar lo que ha votado cuando gobierne.Los autobuses, para la gente. Los mensajes de los autobuses se decidirán en votación abierta por Appgree y la ruta elegida será decidida en asambleas de barrio en las que se hará caso de lo que diga Pablo. Prohibido anunciar Coca Cola en los autobuses con mensaje. Este polémico punto abre una brecha en Podemos. Ramón Espinar dimite y se pone en huelga de hambre, que no de bebida coloreada y refrescante.Autobuses con sentido común. Autobuses que hablen de lo que realmente le importa a la personas, como Venezuela o las diputaciones provinciales. En los autobuses, que serán gestionados por algún emprendedor como Florentino, habrá radio y televisión de plasma enfocando al exterior. Esto no es Cuba, que se note. En la radio sonarán cosas de sentido común, como el programa de Javier Cárdenas a toda hostia y en televisión se intercalarán vídeos recopilatorios de las verdades más grandes dichas por Álvaro Ojeda en youtube para los más jóvenes y entrevistas de Bertín Osborne a folclóricas para nuestros mayores con más sentido común.Petición para crear un banco público de autobuses y registro en el congreso de la siguiente pregunta para el presidente del Gobierno: ¿Por qué fue Tejero en autobús al golpe de Estado? ¿Cuánto supuso el gasto de aquel paseo en gasolina para las arcas públicas?Autobuses españoles. Todo autobús con mensaje tendrá que ser fabricado en España. Si viene de Alemania, pase. Pero si el fabricante es de Corea o algún país con gente extranjera, se pondrá una pegatina de Don Pelayo sobre el logo fabricante invasor. Mensajes españoles: Vox exigirá que, para defender la libertad de Occidente, todos los mensajes pintados sean revisados por un consejo de sabios formado por Fran Rivera, el ex líder de Ultra Sur Ochaíta y un bisnieto de Millán Astray.En Cataluña los autobuses deberán llevar rótulos en español. Los siete integrantes del partido fundado por Rosa Díez exigirán que se cumpla la normativa para que los niños catalanes a los que se castiga por hablar castellano en el recreo, según informaba el pasado jueves el diario conspiranoia.net, puedan al menos disfrutar de eslóganes escritos en español por la carretera que pasa frente al colegio. En Mallorca se seguirá permitiendo el alemán como lengua madre, también en los autobuses con mensaje.