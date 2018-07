Bertín entrevista al director de la Agencia Espacial Europea

bertinnosbornespacioooo | Liopardo

(Una voz en off de Bertín Osborne leyendo con tono melancólico introduce la entrevista) La misión ExoMars fue lanzada ayer con éxito desde Kazajistán. ExoMars es un proyecto de la Agencia Espacial Europea que tiene como objetivo aterrizar en Marte en octubre y descubrir mediante dos robots exploradores, que viajarán en una segunda etapa en 2018, si existe o en algún momento existió vida en el planeta rojo. Pronto sabremos si estamos acompañados en este Universo infinito. Hoy recibo en casa a Johann-Dietrich Wörner, director de la Agencia Espacial Europea. Bertín: ¡Hombre, Johann-Dietrich! Qué pasa, hombre, ¿qué traes ahí en la bolsa? (El director de la NASA y Bertín llevan unos pinganillos para la traducción) Johann-Dietrich: Es un maletín. Traigo las primeras imágenes lanzadas por la nave, que nos confirman que el lanzamiento se produjo con éxito y se encuentra ya en la ruta correcta para… Bertín: Ni un Ribera del Munich, ni un queso curado de Berlín ni nada trae el tío JAJAJA Qué siesos sois los alemanes, de verdad JAJAJA ¿Porque tú eres alemán, no? No me lo vas a negar con la cara esa que tienes JAJAJA Venga, siéntate ahí en el sofá, hombre. ¿Vosotros tenéis sofás allí en la NASA o estáis de pie todo el día mirando las pantallas con los cohetes? Johann-Dietrich: Me gustaría aclarar que no trabajo en la NASA, sino en la ESA, Agencia Espacial Europea, con la NASA estamos trabajando en colaboración en el proyecto… Bertín: Coño, mi sobrino está en la ESA también. No aprueba ni una el tío, le han suspendido hasta el recreo JAJAJA Ya hablando en serio, Johann, tú serías de los que sacaban todo dieces en el colegio, ¿no? Porque para terminar trabajando en lo tuyo no vale cualquiera. Johann-Dietrich: Me gradué en Ingeniería Civil por la Universidad Técnica de Berlín y… Bertín: Una vez estuve yo en Berlín con Arévalo, en un espectáculo que organizaba allí la embajada, estuvimos allí con Los Morancos, Los del Río, un montón de gente, me cago en la leche, se montó una que no veas allí. JAJAJA. Para qué voy a contarte. JAJAJA. Nos llamaron y dijimos, pues para allá vamos. A Alemania, como Pepe JAJAJA Pues no veas las alemanas qué mala leche tenían, muchacho. Arévalo le tocó el culo a una y casi lo pone en órbita, como a los cohetes esos tuyos JAJAJA Johann-Dietrich: (Silencio) Bertín: Subir un cohete de esos para arriba tiene que ser complicado, ¿no? Me cago en la leche, porque son unos bicharracos buenos. (Johann mira al jefe de prensa de la ESA, que tras la cámara se encoje de hombros y le anima con un gesto a que responda) Johann-Dietrich: La nave que lanzamos ayer tiene una masa de cerca de 300.000 kilogramos y está preparada para alojar una carga útil de 20.000 kilogramos. Gracias a los 12 motores divididos en 4 etapas… Bertín: Qué pelotazo tirar eso para arriba, ¿no macho? Como para ponerte debajo JAJAJA Te deja eso los pelos como los negros, a lo afro, ¿no? JAJAJA Qué arte más grande. Vamos a echarnos ya una copita, que yo estoy seco, no sé tú. Y a preparar unas papas con choco que se te van a quitar las ganas de cohetes y de tonterías JAJAJA. (Johann-Dietrich Wörner vuelve a mirar a su jefe de prensa, que tras la cámara se encoje de hombros de nuevo) Bertín: ¿Tú sabrás encender esto, no Johann? Tanta NASA y tanta leche JAJAJA Bueno, a lo mejor es tu señora la que maneja estas cosas. Yo igual. Te voy a decir una cosa. Esto es más complicado que mandar un cohete a la Luna JAJAJA Lo que pasa es que las mujeres son muy listas y se conocen todos los botones estos. JAJAJA. (Una canción de Coldplay versionada por un grupo indie danés acompaña a imágenes de la infancia del director de la ESA y a continuación Bertín y Johann-Dietrich Wörner aparecen sentados ante el plato de papas con choco) Bertín: Esto está de muerte. Se nos ha quemado un poco, pero esto se come. Y si no te gusta sacamos el jamón ahora, tú no te preocupes. Yo a ti te voy a llamar Juan, si no te importa, que cada vez que te digo Johann me acuerdo del Cruyff y yo soy merengón, ya lo sabrás tú. Bueno, Juan, cuéntame, y para qué quieres tú encontrar vida en la Luna con la cantidad de gente que estamos aquí abajo. JAJAJA. Si acaso mandamos unos cuantos para allá, que hay mucho pesado. (El director de la ESA se levanta y dice que tiene que volver al trabajo) Bertín: ¿Dónde vas, chiquillo? No nos hemos echado un futbolín ni nada todavía, hombre. De aquí a que llegue el cohete nos da tiempo a echar tres partidas y a bebernos esto. Esta botella me la trajo Jesulín, lo conocerás, el torero, un vino buenísimo, de la provincia de Cádiz, está que te mueres. (Johann-Dietrich Wörner se quita en pinganillo, coge su maletín y se encamina hacia la puerta de salida) Bertín: Este quiere que le enseñe la parra que tengo fuera, me cago en la leche, dos metros de alto mide. Un bicharraco así de grande, como Gasol pero en parra JAJAJA Espérate, ahí Juanillo, que cojo la copa y el abrigo.

