Bélgica is different

Carles Puigdemont, presidente de la República catalana para algunos, presidente cesado de la autonomía catalana para otros y el prófugo de la justicia con mejor pelazo desde Fénix el del Equipo-A para casi todos, se ha ido a Bélgica junto a varios miembros de su Govern para evitar que España lo juzgue por sedición/rebeldía/malversación/ser el líder político con mejor pelazo desde que el Che Guevara se hizo aquella foto para hacer camisetas. En un giro de los acontecimientos que hubieran firmado todos y cada uno de los guionistas de Lost, Bélgica se convierte en nueva prioridad informativa para España, uniéndose al selecto club de países que nos interesan. ¿Qué consecuencias tendrá esto en nuestro día a día?

Desde Lío Pardo analizamos las posibles consecuencias e implicaciones que tendrá el que Bélgica se convierta durante los próximos tiempos en la provincia número cincuenta y uno del Reino de España. Vamos al lío pardo.Se acercan las Navidades y con ellas las cestas de empresa, las cenas de Nochebuena, los atracones entre horas… ¿Quién se resiste a un buen dulce? Nadie, pero puede haber patriotas que sí sepan seleccionar de dónde debe venir su exceso calórico. Si en la batalla por la unidad de España el foco se puso en el cava catalán, con gran éxito para la unidad de España, ¿por qué no ahora un boicot al chocolate belga? ¿Podría provocar un gran boicot español al chocolate belga una salida de empresas de la propia Bélgica? Cosas más raras se han visto, como Puigdemont diciendo que Cataluña es una república pero que se presenta a las próximas autonómicas. En Estepa, el pueblo de los polvorones, ya se especula con una posible llegada de empresas.Toda crisis territorial es una pelea propagandística en la que cada detalle cuenta. ¿Y quién les viene a la mente si juntamos los conceptos pelea y Bélgica? Correcto: Jean-Claude Van Damme, que pega hostias como panes con tumaca. Si el conflicto se traslada a Bélgica, estemos atentos porque TV3 podría querer adoctrinar a los catalanes emitiendo películas suyas por encima de los umbrales recomendados por la OMS, esto es, más de una peli de Van Damme a la semana. Estemos muy atentos.Tintín, ese rubio viajero -¿por qué viaja tanto si no tiene nada que temer, si no huye de la Justicia?- o los pitufos –esos muchachos azules con barretina en la cabeza- no son otra cosa sino inventos belgas. ¿Casualidad? Yo no sé ustedes, pero yo no me chupo el dedo. ILUSTRACIÓN: @dolorsboatella