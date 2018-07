Al salir de Ferraz

El debate entre los tres candidatos socialistas acaba de terminar hace un minuto y los tres posan sujetando sus carpetas con apuntes y gráficas ante las cámaras de televisión, que graban la escena post debate, que acompañará a la noticia en los telediarios.

SUSANA (sonriente y mirando a las cámaras) Ha sido una maravilla poder debatir con mis compañeros, estoy muy contenta, ha sido un ejercicio de democracia maravilloso poder intercambiar ideas de esta forma tan sana con Patxi y con el otro payaso.

PEDRO (sonriente y mirando a las cámaras) Estoy de acuerdo con mi compañera Susana, ha sido todo un ejemplo democrático, como lo fue también el día que me clavaron una navaja por la espalda y me tiraron a la calle por una ventana.

PATXI (serio, dirigiéndose a Pedro) No saques las cosas de quicio, Pedro, hostias, que era un primero. Yo sufrí el terrorismo en Euskadi y no voy por ahí dando la chapa. Lanzar secretarios generales por la ventana también es democracia, Pedro, respeta la democracia y no montes más escenitas...

PEDRO (sonriente, dirigiéndose a Patxi) Que tus compañeros te lancen desde un primero no te mata, pero te hace heridas en el corazón. Pero lo importante ahora es que sobreviví a la caída y que tengo un coche para recorrer España y que con la ayuda de los militantes...

SUSANA (sonriente, susurra, mientras mira a las cámaras) Ya está el tontopolla de los militantes...

PEDRO (serio, dirigiéndose a Susana) ¿Peeeeerdona? ¿Tontopolla de los militantes? ¡Ha dicho tontopolla de los militantes! ¿En serio? ¡Qué fuerte me parece!

SUSANA (sonriente, dirigiéndose a los cámaras que graban la escena) ¿Vosotros escucháis algo? Me ha parecido oír como un ruido del más allá, como un cadáver político intentando decir algo, una gilipollez, seguro.

PATXI (colocándose bien las gafas) ¡Conoce, Susana, conoce! Pasa de él, tía, no te merece.

PEDRO (dirigiéndose a Patxi) ¿Peeeerdona?

SUSANA (sonriente, sin dejar de mirar a las cámaras) Es que yo, con los indignaditos estos, es que no puedo, Patxi, compañero, no puedo. ¿Sabes lo que les hacemos a los indignaditos en Andalucía?

PEDRO (mirando a Susana) ¿Colocarlos en la Junta?

SUSANA (sonriente, mirando a las cámaras) Ganarles las elecciones, ¿tú sabes lo que es eso, cariño?

Por la puerta entra Javier Fernández, presidente de la gestora, que abraza y da la enhorabuena a Patxi y a Susana por el debate y saluda con un levantamiento de cejas y un “ey, qué tal” a Pedro.

PEDRO (dirigiéndose a Javier Fernández) Pues muy bien, Javier, aquí debatiendo de ideas y de socialismo con los compañeros y...

SUSANA (sonriente, mientras mira a las cámaras) Hay quien no se entera ni de cuando las preguntas son retóricas, ¿verdad? Como para ganar elecciones. Yo no sé ni cómo se sacó el carnet de conducir...

PATXI (dirigiéndose a Susana) Tía, Susana, pasa de él, no te merece

PEDRO (dirigiéndose a Patxi) ¿Peeeerdona?

JAVIER FERNÁNDEZ (dirigiéndose al grupo) Bueno, ¿nos vamos a comer? Que Felipe y Juan Luis están esperando.

PEDRO (mirando a Javier, que no le devuelve la mirada) Estupendo, que tengo un hambre que da calambre.

JAVIER FERNÁNDEZ (dirigiéndose al grupo) Ehmmm... Yo, conduciendo, más Felipe y Juan Luis… En el coche sólo caben dos más.

PEDRO (dirigiéndose al grupo, en el que nadie lo mira) Nada, pues lo echamos a suertes.

JAVIER (mirando a Pedro) Ya lo he echado a suertes yo antes, Pedro, y me ha salido que ya otro día, si eso, te vienes tú.

PATXI (mirando a Pedro) Respeta los sorteos, Pedro.

PEDRO (sonriente, mirando a las cámaras) Era una broma, yo me voy a comer con unos militantes, que he quedado con ellos en Orihuela. Si salgo ya y le piso, lo mismo está la cocina abierta para cuando llegue.

SUSANA (sonriente, sin dejar de mirar a las cámaras) Con este calorcito lo que apetece es ensaladilla con mucha mayonesa y huevo, ¿verdad? En los bares de carretera la hacen muy rica.

PATXI (dirigiéndose a Susana) Eres mala, tía. Me encanta.