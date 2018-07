Vio una bolsa de basura moviéndose por la carretera. Lo que encontró dentro fue increíble

Malissa Sergent Lewis de Kentucky, Estados Unidos, salía de trabajar y decidió tomar el atajo más rápido. Se trataba de un camino rural, donde encontró algo muy extraño deambulando por el suelo de la carretera. Liopardo | Liopardo Era una bolsa de basura que se movía de un lado a otro, pero no por precisamente a causa del viento. Cuando Malissa se acercó su mente no podía concebir lo que estaba viendo. Liopardo | Liopardo Era algo vivo dentro de la bolsa, y lo único que pensó en ese momento fue sacar lo que se encontrara dentro inmediatamente. Para su sorpresa, Malissa encontró un perrito muy asustado. Liopardo | Liopardo El pequeño cachorro llevaba un collar, pero sin ninguna referencia o dirección. Malissa se esforzó por hallar a sus dueños, pero no existían reclamaciones por él. Liopardo | Liopardo Así que decidió quedarse con el perrito abandonado, que ahora se llama Hefty y vive sano y muy feliz. Liopardo | Liopardo Aquí tienes el conmovedor vídeo de esta historia: