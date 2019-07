Uno de los vídeos más famosos de Internet ha vuelto a enamorarnos gracias a una compositora de música a piano (Chloe Flower) que ha colgado este mismo vídeo en su cuenta de Twitter y ha empezado a volar por todas las TimeLines gracias a las miles de interacciones que ha obtenido el tuit en el que ha colgado dicho vídeo.

En realidad este vídeo viene desde 2014 cuando Brandi Hodges abrió esta cuenta de Instagram para mostrar la relación entre su hija (Eisleigh) y su perro (Clyde). Lo que esta madre de Carolina del Norte quería era intentar desmentir esa creencia de que los pitbull son una raza de perros peligrosa mostrando el día a día de este dúo tan tierno.

La frase de la biografía muestra la filosofía de la cuenta en sí: "It's our goals to smash stereotypes & promote positive pitbull awareness. Welcome to our hapiness!". (Es nuestra meta la de romper estereotipos y promover la conciencia positiva sobre los pitbull. ¡Bienvenidos a nuestra felicidad!).

VER MÁS: Un perro poniendo la lavadora