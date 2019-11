Una niña se vistió de su princesa favorita y bailó con su adorable Golden-Doodle alrededor de la sala de su casa, recreando una escena clásica de la película "La bella y la bestia".

Emily, de tres años de edad estaba en su casa en Nebraska con su madre Kaylee Slobotski el pasado 26 de octubre, cuando pidió que le pusieran la famosa película en la televisión.

Al darse cuenta de que era la centésima vez que la veía, Emily pidió usar su disfraz de "Bella", y que a su perro Rudy lo vistieran como a "Bestia".

En el vídeo que está reventando Internet, se puede ver a Rudy de pie sobre sus dos patas traseras y sosteniendo pacientemente las manos de Emily mientras bailan lentamente al ritmo de "Tale as old as time".

"Emily ama a las princesas de Disney y últimamente su película favorita es "La bella y la bestia", explicó su madre, Kaylee. "Él es el mejor amigo que una niña pueda tener", sentenció Slobotski

VER MÁS: ¡Sorpréndete al verlo caminar!