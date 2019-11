Un gatito que nació con dos caras ha desafiado las probabilidades de sobrevivir gracias al cuidado dedicado de su veterinario, después de ser rechazado por su madre.

Duo, el gato doméstico de pelo negro nació con 'janus', una condición que hace que el gatito nazca con dos caras debido a una sobreabundancia de una proteína llamada Sonic Hedgehog.

El gatito tiene dos narices, dos bocas y cuatro ojos. Por eso apenas unas horas después de que naciera el veterinario Ralph Tran, de 41 años, fue llamado de un refugio local para ayudar a cuidarlo.

Desde que fue acogido por Ralph, Duo se ha fortalecido día a día y ahora ha alcanzado los cuatro meses de edad, a pesar de que el veterinario inicialmente se preocupó de que no viviría más allá de unos días.

Ralph Tran, de San Diego, California, dijo: "Me dieron a Duo solo un par de horas después de que naciera y me preocupaba que, debido a su anatomía especial, no pudieravivir unos días más".

"Cuando nació, fue rechazada por su madre y no sabía cómo beber de un biberón", explico Ralph.

"Duo tiene una condición comúnmente conocida como" Janus ", también conocida como diprosopus o duplicación craneofacial. El término 'Janus' es una referencia al dios romano que generalmente se representa con dos caras en la mitología".

"Ella respira por ambas narices y come por ambas bocas, y maulla por ambas bocas, a veces por separado y otras al mismo tiempo".

"Se someterá a una cirugía para extirparle el ojo medio. Aparte de eso, debería vivir una larga vida de gatita", sentenció.

