VÍDEO: Un gato ciego consigue abrir los ojos de nuevo y todos están flipando con su belleza

Cuando Carmen Morales conoció a Cotton, no podía creer lo enfermo que estaba.

Era un gato callejero de las calles de Florida, estaba hambriento y tenía mucho dolor. Sufría un caso severo de sarna y se había extendido por todo su cuerpo, incluidos sus ojos.

"Ni siquiera podía ver o abrir los ojos porque los tenía llenos de ácaros", dijo Morales, fundador de Animal Friends Project, a The Dodo. "Debe haber sido tan aterrador para él no poder ver. Estaba solo y muy flaco porque no podía encontrar comida".

Morales, que ha criado docenas de gatos rescatados enfermos a lo largo de los años, creó una sala de cuarentena para el gato en su baño, donde comenzó a darle comidas regulares y lo trató con un arsenal de antibióticos. Tras varios días de tratamiento Cotton comenzó a encontrarse mejor y a sentir cierto alivio.

Aunque Cotton no puedo volver a ver al instante los cuidados de Morales surtieron efecto. Los antibióticos y los ungüentos que aplicaba en los ojos de Cotton hicieron que un día volviera a abrirlos para mostrar su verdadera belleza.

"Pensamos que era ciego y que sería ciego para siempre", dijo Morales. "El vete-rinario pensó que incluso cuando sus ojos se recuperaran estarían dañados para siempre, pero no lo estaban. Fue una sorpresa tan maravillosa. Sus ojos eran simplemente hermosos".

Ahora Cotton lleva más de un año completamente curado, viviendo una vida plena y llena de energía junto a Carmen Morales. "Tuvimos muchas solicitudes para Cotton debido a su apariencia, pero al final vi lo apegado que estaba a mí y no pude desprenderme de él", dijo Morales.

VER MÁS: ¿Qué es esto que una mujer se encontró en su jardín?