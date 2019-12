Este es uno de los vídeos más impactantes y duros que vas a ver en mucho tiempo, el horrible momento en que se le extrae una enorme larva de mosca Cuterebra de la pequeña nariz de un gatito de ocho semanas en Carolina del Norte, EEUU.

El gatito sufría de secreción nasal crónica cuando llegó al hospital veterinario Animal Care East en Winterville.

El veterinario autor del vídeo le dijo a Newsflare: "Cuando el gatito de ocho semanas llegó a la clínica, tenía un historial crónico de estornudos y secreción nasal y tenía el agujero derecho de la nariz muy distendido".

"¡Decidí sedar al gatito y nunca hubiera imaginado que habría la larva de una mosca gigante allí!"

"Por lo general, miden aproximadamente un centímetro de largo y se encuentran enterradas en la piel: esta fue la más grande que he visto... ¡y estaba en la nariz!", explicó el veterinario.

"El gatito vuelve a estar mejor me ha asegurado tu dueño, no más problemas en la nariz, no más estornudos. La operación fue un exito para este adorable gatito".

