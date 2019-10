Lia Domingo fue al refugio de Augusta Animal Services en Georgia para rescatar a un pit ull llamado Peety en nombre de The Pixel Fund, un grupo de rescate de perros.

Pero en el último minuto, Deborah Kirkland, directora ejecutiva de The Pixel Fund en Georgia, le preguntó a Domingo si también rescataría una mezcla de corgi de un año llamada Penny.

"Kirkland escuchó que había una perra llamada Penny con un ojo herido, y ninguno de los grupos de rescate locales tenía ningún interés en ayudarla", dijo Domingo.

Domingo aceptó de inmediato, y tan pronto como llegó al refugio fue a encontrarse con Penny. "Cuando la vi, me rompió el corazón porque estaba muy asustada y no muy receptiva", dijo Domingo. "Estaba muy nerviosa. Ni siquiera quería mirarme el primer día. Ella solo se encogió".

Domingo metió a los dos perros en su automóvil y comenzó una hora y media en coche a Sparta, Georgia, donde se suponía que iba a encontrarse con Dedee Nystrom, otra voluntaria que iba a hacerse cargo de ellos.

Pero el refugio llamó a Domingo y le pidió que regresara: la familia de Peety había llamado para reclamar a su perro, por lo que necesitaba que lo devolvieran.

La familia de Peety vino a buscarla, pero Penny todavía estaba sola, así que Domingo fue a buscarla al día siguiente. Cuando Domingo se acercó a su perrera, el perrito no pudo contener su emoción.

Una vez en el auto de Domingo, Penny saltó a los brazos de Domingo como si estuviera tratando de abrazarla. "Ella me abrazó y no me dejó ir sabía que finalmente estaba a salvo", dijo Domingo.

Una vez que llegaron a Sparta, Domingo entregó a Penny a Nystrom, quien llevó a Penny directamente al veterinario. Además de su ojo lesionado, también se descubrió que estaba infectada con lombrices.

La historia tuvo un final feliz ya que a "Penny le está yendo realmente bien, y estará en adopción tan pronto como sea más fuerte y saludable", dijo Kirkland a The Dodo.

