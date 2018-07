Una mamá elefante pide ayuda a los cuidadores del zoo al ver a su cría así

Una mamá elefante del zoo de Praga estaba muy asustada al ver que su cría no se parecía dar señales de vida. Asustada pidió ayuda moviéndose de un lado al otro para que los cuidadores despertaran a su pequeña. La madre intentó varias veces despertar a la cría sin éxito pero por suerte no pasaba nada malo, la pequeña estaba completamente dormida y no quería despertarse. Sólo cuando notó que alguien la sacudía decidió despertarse. Era uno de los cuidadores del zoo e inmediatamente la elefantita se levantó y corrió hacia su madre.

