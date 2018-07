Una gatita es adoptada por seis hurones y se piensa que es uno de ellos

La historia de Komari comenzó cuando a sus 5 semanas de edad, una familia decidió adoptarla y juntarla con su camada de 6 hurones mayores dispuestos a cuidar de ella. Pero antes de que eso sucediera, Komari no lo tuvo fácil. La gata vagaba por las calles sola, hambrienta y enferma, lo que no auguraba un próspero desenlace para su existencia. Por fortuna, aún existen personas que al toparse con un caso así no miran a otro lado y se hacen cargo de estas situaciones. Liopardo | Liopardo Así fue como Komari fue a formar parte de una camada de 6 despiertos hurones que recibieron con todo el calor de un hogar a la nueva miembro de la familia, a la que protegieron y cuidaron hasta que ésta consiguió recobrar la salud. Liopardo | Liopardo Con el paso de los meses, la pequeña Komari se fue adaptando a la vida de los hurones y adoptó sus costumbres y sus peculiaridades. Liopardo | Liopardo Pronto el tamaño de la gata supero al de sus hermanos mayores y ahora es ella la que los protege a todos. Liopardo | Liopardo FUENTE: Europa Press