Una familia se lleva la sorpresa de su vida cuando su perro al que daban por muerto regresa diez años después de desaparecer

En 2008, Debra Suierveld y su familia sufrieron un fuerte revés en sus vidas cuando cuando su perra Abby, de un año de edad, se escapó. La buscaron por todos lados y nunca la encontraron. Luego de varios meses de desesperación y búsqueda la dieron por muerta. Pero diez años después sucedió el milagro que nadie se esperaba. Cerca de la zona donde vive Suierveld, un hombre encontró a una perra de raza negra con cruza de labrador. George Speiring, el dueño de la casa donde apareció Abby, llamó a la Sociedad Protectora de Animales de Allegheny Valley para tratar de buscar al dueño del animal. Desde esa institución la localizaron, ya que Abby tenía el microchip todavía activo. "Cuando me llamaron no sabía que decir. Solo expresé 'oh mi Dios'", comentó Debra al medio Trib Live . La perrita tiene buena salud y ya se reencontró con su familia pero nadie sabe donde estuvo todo este tiempo.