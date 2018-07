Una cacatúa con estrés se arranca todas las plumas antes de ser rescatada

Hace unos meses llegó al Tallgrass Parrot Sanctuary de Kansas, Estados Unidos, una cacatúa en condiciones lamentables. Se llamaba Hobby, no tenía ni una sola pluma del cuello hacia abajo y olía a basura podrida. Hobby era una cacatua que estaba viviendo entre basura en un casa donde no se preocupaban por ella, no la alimentaban adecuadamente, la limpiaban ni nada parecido. Las cacatuas cuando están estresadas , no reciben la energía del sol, aire fresco o estan mal alimentadas comienzan a quitarse las plumas.

Esta cacatúa habría fallecido en un corto plazo sino hubiera sido rescatada y enviada al santuario donde le dieron un baño y comenzaron a alimentarla con frutas. Sus cuidadores no saben si volveran a crecerle las plumas por lo que han decidio confeccionarle unos cuantos jerseys en miniatura para proteger su cuerpo del frío.