Una cacatúa asusta a unos gatos al maullar mejor que ellos

El video viral de una cacatúa imitando a unos gatos te dejará alucinado, tan alucinado como se quedan los mininos que no dejan de mirar el ave atónitos. Las cacatúas y cotorras destacan por su habilidad para imitar palabras o ritmos, este ave imita a la perfección a estos gatos ¡y no calla! El vídeo de Youtube tiene ya más de un millón de reproducciones. No te pierdas como imita a los gatos y los asusta con sus maullidos.