Una broma consigue que decenas de perros sean adoptados

Sherry es la propietaria de West Coast Animal Rescue, un refugio para perros con recursos muy limitados cuyo funcionamiento depende mucho de la ayuda de los voluntarios. Con el fin de dar mayor visibilidad a sus integrantes, Sherry organizó un evento de adopción para el que contrató a un equipo de profesionales encargados de sacar fotografías a sus perros. Lo que no se esperaba es que estos profesionales le gastarían la broma de su vida. El equipo de Prank it Foward se hizo eco de lo que Sherry quería hacer para su refugio y planeo la siguiente broma. Sherry no sospecha nada. Como hemos contado antes, ella en todo momento cree que habla para las cámaras que contrató y en ningún momento sospecha lo que va a suceder.

Liopardo | Liopardo

Un supuesto inspector interrumpe su discurso para darle un ultimátum: "Tiene una hora para adoptar a todos estos perros o desalojarlos de aquí porque no cumple con los permisos pertinentes para tener aquí a treinta perros". La desesperación de Sherry se hace evidente en el momento en que empieza a ver que nadie ha acudido a su evento. Tiene 30 perros a los que encontrar un hogar y no ha aparecido ningún adoptante.

Pero al final se desvela que todo es una broma y el equipo de Prank It Forward le dice a una emocionada Sherry que han encontrado un hogar para casda uno de sus 30 perros.