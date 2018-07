Un perro se escapa de casa para abrazar a su mejor amigo

Messy y Audi son vecinos del barrio. Messy, un labrador amarillo, vive con su dueña, una tailandesa llamada Oranit Kittragul a la que ha entregado su amistad incondicional; aunque no ha sido a la única. El corazón de Messy es tan grande que tiene hueco para alguien más. Liopardo | Liopardo Audi, un guapísimo Husky, vive en el otro lado de la calle y suele pasar largas horas sólo en casa ya que su dueño tiene que salir a trabajar. El pobre Audi, como a muchos perros, a veces se pone demasiado ansioso y comienza a ladrar y a llorar en el patio de su casa. El único que suele callarlo y calmarlo es Messy que, alentado por Oranit, le pide que se acerque y "hable con él". "Mi perro lo único que hace es mirarlo desde la valla y alguna vez le ladra. No sé lo que se dirán, pero Audi deja de llorar", contó la mujer a The Dodo. Liopardo | Liopardo Un día el Husky se escapó de su casa cuando su dueño se olvidó de cerrar la puerta y se acercó a la valla de su amigo Messy para saludar con un cálido abrazo.