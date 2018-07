Un perro se come por error una galleta de marihuana y este es el divertido resultado

La historia de este chihuahua no te va a dejar indiferente. Con solo 2,7 kilos de peso fue capaz de comerse una galleta de marihuana y aguantar el tipo. Por si fuera poco el ciego se lo pilló a las 7 y media de la mañana, para empezar bien el día. El colocón le duró unas 10 horas, pero porque lo veterinarios pusieron remedio que sino… Liopardo | Liopardo Los dueños asustados lo decidieron llevar al veterinario, no solo asustados por la marihuana sino porque en la galleta había ¡¡¡¡chocolate!!!! Además comentaron que: “En general siempre es un perro muy feliz, pero definitivamente esta marihuana era de las que te da paranoia. Además de ser incapaz de mantenerse en pie, estaba muy inquieto y asustado” Liopardo | Liopardo La historia se resolvió ya que los médicos le indujeron el vómito, porque ya sabéis que la comida con marihuana sube más tarde y el pelotazo que da bueno… (ojo no lo decimos por gusto sino por lo múltiples estudios que hemos tenido que realizar para hacer esta noticia...) Liopardo | Liopardo