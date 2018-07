Un perro guía que se lanza a un autobús para proteger a su dueña ciega

Un Golden Retriever entrenado para ser perro de servicio cruzaba la calle junto a una mujer ciega en Brewster, Nueva York, cuando se percató de que un autobús escolar se les acercaba peligrosamente. Para sorpresa de todos, Figo, que así se llama el animal no lo dudó un segundo y se abalanzó sobre el vehículo para evitar que su dueña sufriese el impacto.

El instinto de protección de este perro guía fue más allá el pasado lunes cuando se arrojó a la parte inferior del autobús que se les venía encima, por decisión propia, con el fin de evitar que su dueña, Audrey Stone, de 62 años, sufriese el golpe. Al parecer el conductor del autobús dobló la esquina sin percatarse de la presencia de ningún peatón, justo en el momento en que Stone y Figo se disponían a cruzar la calle.

Las consecuencias fueron un tobillo, un codo, varias costillas fracturadas y un golpe en la cabeza para la mujer y un corte profundo en una de las patas para el animal. Por suerte para ambos, tanto Audrey como Figo se encuentran recuperándose de sus lesiones favorablemente.

Uno de los testigos que socorrió a la pareja en el accidente contó a varios medios cómo, a pesar de la profunda herida de Figo, el animal no se quejó y no quiso despegarse ni un segundo de su dueña. Además de que no se dejó atender correctamente hasta que a ella se la llevó en camilla una ambulancia hasta el Hospital de Danbury. Figo fue sometido a cirugía por la herida de la pata en el Hospital Veterinario Middlebranch, donde ya descansa y se recupera de sus lesiones. FUENTES: Europa Press