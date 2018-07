Un perro deprimido vuelve a sonreír gracias a este pato

George es un perro que había estado muy deprimido durante los últimos años, concretamente dos. Cuando conozcas el por qué te emocionarás. Liopardo | Liopardo La causa por la que este perrito estaba triste es la pérdida de su fiel amigo, un labrador llamado Blackie. George había convivido con él durante más de 12 años, por lo que su marcha le provocó una gran soledad y dolor. Liopardo | Liopardo Después de todo esto, George no volvió a ser el mismo. Andaba por casa cansado y sin ganas de comer. Parecía estar ausente continuamente. Sin embargo, alguien llegó a su vida para cambiarla. Liopardo | Liopardo Un día cualquiera un pato se presentó en el jardín de su casa en Tenesse, acercándose hasta George para ayudarle superar este tramo de su vida. El pato apareció de la nada. Se acurrucó junto a él en el porche y desde entonces se han vuelto inseparables. Liopardo | Liopardo "No tenemos idea de donde vino este pato, pero él quiere a George. Desde que llegó, George no ha llorado ni una vez," aseguraba Jacquie Litton, dueño de George. Liopardo | Liopardo "Es extraño que un pato aparezca justo en nuestra casa y se haya unido tanto a nuestro perro. Además, aún es mucho más extraño que llegara la semana en la que se cumplía un año de la muerte de Blackie" Ahora...¡George sonríe de nuevo! Liopardo | Liopardo