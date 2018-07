¿Un perro con brackets? La historia de Wesley se vuelve viral

Molly Moore, una veterinaria de Michigan, se dió que Wesley no podía cerrar bien su boca y eso le estaba generando problemas de salud. La mascota dejó de jugar, se la pasaba todo el día acostado y había perdido peso de manera considerable. Liopardo | Liopardo "En un momento dejó de ganar peso e incluso empezó a perderlo. Cuando le salieron los dientes definitivos, me di cuenta de que no podía cerrar la boca de manera apropiada y decidí analizar el cuadro", explicó la dueña. Liopardo | Liopardo El padre de Moore también es veterinario, y se especializa en odontología animal en el Veterinary Dental Solutions de Michigan. El fue el encargado de tratar al animal y decidir que necesitaba un procedimiento de ortodoncia. Liopardo | Liopardo Fue la propia Molly Moore quien decidió subir las fotos de los resultados a la pagina de Facebook del hospital veterinario Harborfront. La historia se volvió viral y en pocos días las imágenes habían sido compartidas más de 300 mil veces. Liopardo | Liopardo La propia Moore explicó que el uso de los "brackets" es algo muy poco habitual para los animales y que se recurre a ellos en casos de necesidad extrema, tanto para evitar el dolor en la boca del animal como en el caso de que empeore el estado de salud de la mascota.