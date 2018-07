Un perro ciego sabe siempre donde ir gracias a su mejor amigo

Hoshi, es un perrito que a los 11 años de edad perdió sus dos ojos debido a un grave glaucoma, lo que le dejo completamente ciego. Liopardo | Liopardo Su familia lo apoyaba constantemente, pero para Hoshi las cosas eran bastante difíciles. No fue hasta que conoció a Zen cuando su vida cambió. Liopardo | Liopardo La familia de Hoshi adoptó a Zen seis meses antes de su cirugía. Fue encontrado vagando por las calles de Spokane, Washington. Estaba sucio y muy triste. Liopardo | Liopardo Al igual que Hoshi, Zen también tiene algunas necesidades especiales, entre las que se encuentra un edema pulmonar, tráquea estrecha y dientes muy deteriorados. Liopardo | Liopardo "En el momento que lo vi me enamoré” aseguraba Paulina Pérez, su actual dueña. Además añadía que no sabía el gran papel que podía jugar en la vida de Hoshi. Zen era justamente lo que Hoshi necesitaba. Liopardo | Liopardo Zen parece saber que Hoshi es ciego y que le viene bien un poco de ayuda. Siempre está a su lado para asegurarse de que sabe exactamente dónde ir. Fue así desde el primer momento. Liopardo | Liopardo Ambos tienen su lucha diaria, pero juntos pueden conseguir absolutamente todo. ¡Son inseparables! Liopardo | Liopardo