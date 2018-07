Un perro adopta a un gato abandonado y lo cría como si fuese su hijo

Un tailandés encontró a un pequeño gatito con la cola herida y abandonado. Decidió llevarlo a su casa para que tuviera una oportunidad en la vida y no muriese sólo en la calle. En casa sucedió lo inesperado, la Golden Retriever de la familia se convirtió en la madre adoptiva del gatito. No paraba de cuidarlo y no se separaba de el.

Honey llegó a la familia en 2015 y desde entonces Mamiao ha sido su madre vigilando cada paso que daba. Las aventuras de estos dos están triunfando en Instagram donde tienen más de 50.000 seguidores.