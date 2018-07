Un orangután se encuentra una cámara y sus selfies se vuelven virales

Instagram ianwoodywood | Liopardo

El reino animal no dejará nunca de sorprendernos, y es que los animales, aunque no puedan equipararse a las personas, tienen más rasgos en común con nosotros de lo que nos pensamos. Prueba de ello son las fotos que se hizo este orangután en cuanto se vio con una cámara en las manos. Hay personas que deciden estudiar más de cerca la vida animal, y es que nunca dejamos de aprender cosas nuevas de ellos. El reino animal es un mundo lleno de matices y con más similitudes a nosotros de de lo que creemos. Ian Wood es un fotógrafo profesional que se encarga de captar escenas de la vida salvaje de los simios. Ha viajado por distintas partes del mundo esperando descubrir nuevas cosas sobre esta especie. Al no ser el único que se dedica a esto, quiso reinventarse y conseguir imágenes con unos ángulos que nadie antes había logrado. Durante un viaje al Parque Nacional Tanjung Puting (Borneo, Asia), decidió colocar una GoPro en una zona bastante frecuentada por los orangutanes, a la espera de poder capturar momentos increíbles. Sin embargo, el resultado que obtuvo fue bastante diferente. Al parecer, uno de los ejemplares cogió la cámara pensando que era un alimento y comenzó a sacarse instantáneas a sí mismo. El resultado podría describirse como unos selfies bastante divertidos. Por suerte, Wood pudo recuperar su cámara y no dudó en compartir las imágenes con sus seguidores en las redes sociales.

