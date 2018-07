Guy Williams estaba intentando grabar un vídeo de un mapache cuando sucedió algo que no se esperaba. Este joven de 19 años se encontró con el animal en el campus de la Universidad de Bellarmine, Kentucky al que llamó Stanley. Williams se acercó demasiado en su intento por sacar un buen primer plano y el mapache acabó robándole el móvil y grabando su huida.

@ThatShamuGuy I was so shook... idk what I thought security was gonna do about it pic.twitter.com/6BJZNEwkaf