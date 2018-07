Un gato gruñón se convierte en la figura más divertida de un Belén neoyorquino

Muchos de nosotros conocemos las figuras del Belén de Navidad. Creamos o no, es una tradición que nos acompaña desde hace mucho tiempo y si viéramos algo que no cuadra con las demasiado nos daríamos cuenta. Eso es precisamente lo que le pasó a la fotógrafamientras paseaba por las calles de Nueva York. Al ver un Belén se dio cuenta de que algo fallaba, había una figura que no casaba con las demás. Se trataba de un gato con una actitud de pocos amigos que se había colado en mitad del Nacimiento. Liopardo | Liopardo "Supongo que podría decirse que me alegró el camino hasta casa. Me levantó el ánimo, sin duda alguna", contó Goldman para The Dodo. Aunque no se tratara de un gato dulce y amigable, su actitud era graciosa y daba otra perspectiva a la tradicional escena. Liopardo | Liopardo La fotógrafa no dudó un segundo en plasmar ese momento y compartirlo con los demás para que su día se volviera más divertido. ¿A ti qué te parece?