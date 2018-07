Un divertido loro descubre el parkour y se vuelve viral

Desde luego, el que no se lo pasa bien es porque no quiere. Y si no, fijaos en este simpático loro que ha descubierto la gravedad. Situado en una, este divertido animal ha averiguado lo divertido que es deslizarse por ella. Por eso, sube hasta arriba para después dejarse caer por ella repetidas veces. Su dueña grabó el momento, sin saber si su mascota se había vuelto loca o simplemente pasaba el rato haciendo algo de '. Y tú, ¿qué crees que le pasaba?