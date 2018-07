Un ciervo lleva a sus gemelos a conocer a los cuidadores que le salvaron la vida

El trabajo de los cuidadores de animales salvajes consiste en ayudar a los animales que tienen problemas para integrarse en su medio y, cuando son lo suficientemente fuertes como para sobrevivir, los dejan en libertad. Los cuidadores están acostumbrados a no volver a ver a los animales a los que han ayudado, sin embargo, Ping es un ciervo que ha roto esta regla. Liopardo | Liopardo En el año 2008, Ping fue rescatado junto con su hermano Pong. Estaban solos puesto que su madre había fallecido después de que un coche la atropellara. Tristemente, Pong no sobrevivió y los cuidadores criaron a Ping hasta que se convirtió en un ciervo fuerte y sano y una vez que estuvo listo para enfrentarse a la vida salvaje, le dejaron en libertad. Liopardo | Liopardo Cuál fue la sorpresa de los cuidadores cuando, cuatro años más tarde, Ping les hizo una visita y, ¡no estaba sola! Sus dos hijos la acompañaban. Para sus antiguos cuidadores fue muy gratificante recibir la visita inesperada de Ping y comprobar que se maneja perfectamente en la vida salvaje y no sólo eso, sino que ha formado su propia familia.