Un cachorro de Golden Retriever descubre la lluvia y se la intenta beber

Muchas veces la lluvia evoca sentimientos de tristeza o melancolía, pero en esta ocasión no es el caso. Un adorable, llamado Jack, acaba de conocer por primera vez la lluvia, su dueño le ha pillado con la cámara in fraganti y su reacción no tiene precio.

Este cachorrito vive en Oregon, en Estados Unidos, y en el vídeo se le puede ver quieto, en el umbral de la puerta, mirando hacia el cielo sin saber muy bien qué hacer. Poco a poco, abre la boca y deja que las gotas entren por su morro, como si quisiera morderlas. ¿Acaso ha decidido? Después se da cuenta de que empieza a estar un poco mojado y retrocede hacia el interior de la casa. Pero le dura poco. La curiosidad hace que vuelva a asomarse y continúe tratando de beberse la lluvia.