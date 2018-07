Un bombero salva la vida a un perro practicándole el boca a boca durante 20 minutos

Un bombero rumano se ha convertido en héroe en su país y en las redes sociales de todo el mundo por salvar a un perro haciéndole respiración boca a boca. Tras rescatar al dueño del animal de su apartamento en llamas, Mugurel Costache, un joven bombero de Pitesti (a 120 kilómetros al noroeste de Bucarest) también asistió a la mascota que estaba inconsciente, intoxicada por el humo. Inmediatamente procedió a hacerle el boca a boca y un masaje cardíaco, lo que permitió al canino volver a respirar.

Un video realizado durante la operación de salvamento fue visto 1,1 millones de veces por internet, mientras los medios rumanos rendían homenaje al "héroe de Pitesti". "Si el bombero no hubiera intervenido, el perro no habría tenido ninguna oportunidad" de sobrevivir, declaró Liliana Stanila, veterinaria, a la agencia Mediafax. "He recibido mensajes un poco de todos lados, de Dubái, España, Alemania, Francia, Italia e Inglaterra", explicó por su parte el bombero, reconociendo que le gustaría adoptar al canino "si su dueño estuviera de acuerdo".