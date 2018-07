Un bebé ciervo se niega a abandonar al hombre que le salvó la vida

El lituano Darius Sasnauskas es todo un amante de la naturaleza y hace poco tuvo la oportunidad de presenciar el nacimiento de dos ciervos bebé en el patio trasero de su casa , cerca del Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos. Liopardo | Liopardo Por desgracia uno de los dos ciervos resultó herido al poco tiempo de nacer y fue abandonado por su familiar porque no podí luego abandonados por su familia porque no podía mantener su ritmo de vida. "Con tantos depredadores en la zona no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir por su cuenta”, escribe Darius en la descripción del vídeo. así que Darius decidió traerla a casa. “Estoy en contra de que la gente tenga animales salvajes como mascotas, pero esto era una situación especial”, comentó. Liopardo | Liopardo Después de un montón de duro trabajo, el bebé ciervo estaba sano de nuevo y era hora de liberarlo. Sin embargo, el vínculo entre ella y Darius era tan fuerte, que ella volvía a él. Liopardo | Liopardo Liopardo | Liopardo Darius intentó soltarlo en la naturaleza muchas veces pero siemnpre volvía con el hasta que finalmente una tarde su madre apareció y este pequeño 'Bambi' volvió con su familia de nuevo. Unos meses después Darius lo vió corriendo feliz por el bosque y disfrutando la vida al máximo. Liopardo | Liopardo FUENTE: Bored Panda