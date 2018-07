¿Trabajarías acariciando gatos? Puedes conseguirlo aquí

Just Cats, la única clínica veterinaria de Dublín exclusiva para felinos, está buscando un trabajador que ocupe el puesto de "abrazador de gatos". Y es que cuando entran en el veterinario, estos animales suelen ponerse muy nerviosos y algunos lo pasan realmente mal. Liopardo | Liopardo Por ello, la clínica ha decidido contratar a alguien para calmarlos una vez que entran en la consulta. De esta manera los felinos no pasarán un mal rato y sus dueños tampoco. Los requisitos indispensables para ocupar este puesto de trabajo son tener unas manos suaves, un tono de voz tranquilo y agradable y ser capaz de distinguir los distintos tipos de ronroneo. La clínica Just Cat Vets anuncia esta oferta de trabajo en su página web : “¿Eres un amante de los gatos? ¿Has contado gatitos antes de ir a dormir? ¿Das de comer a los gatos callejeros de tu localidad? ¿Acariciar a los gatos te hace sentir bien? Si tu respuesta es afirmativa a todas o algunas de estas preguntas, ¿quieres trabajar a tiempo completo para Just Cats Veterinary Clinic?” En el caso de que estés interesado en este trabajo, tan solo tienes que enviar tu Currículum a este e-mail: hello@justcats.ie Sabiendo todo esto, si eres un amante de los felinos no dudes en solicitar este puesto y quién sabe, quizás en unas semanas estés en Irlanda rodeado de gatitos...