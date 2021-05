Tilly, la perrita "pan de molde" con una espina dorsal recortada

Más información Los 55 perros más virales de Internet

Cuando Anna Marie Giannini conoció a Tilly, supo que el cachorro de spaniel tibetano era especial. Giannini había respondido a un anuncio en línea sobre una camada de cachorros que estaban siendo regalados, pero uno de ellos era diferente.

La pequeña tenía una deformidad y no encontrarle hogar podía significar la eutanasia, pero Anna estaba maravillada con ella y no dudo en llevársela para darle una mejor vida.

La llamó Tilly y de pequeña no se le notaba, pero la cahorra había nacido con una columna vertebral reducida. Con el pasar de los meses y a medida que su cuerpo crecía, era notable la deformidad en su cuerpo.

Pero eso nunca detuvo a Tilly, la perrita se las arregló para aprender a caminar y moverse libremente, algo que sorprendió a Anna. En su instinto estaba disfrutar de la vida y no dejaría que nada lo impidiera.

El síndrome que padece Tilly se llama "espina dorsal corta", una extraña y poco frecuente condición en donde las vértebras del cuerpo están reducidas, por lo que en apariencia es como si tuviese una espalda sumamente corta.

"Cuando la conseguí, era una pequeña y sucia bola de pelusa", dijo Giannini a The Dodo. "Encajaba perfectamente en mi mano, y mientras conducíamos a casa desde donde la recogí, se acostó en mi regazo y me miró con sus grandes ojos marrones, y supe que ella me necesitaba y yo la necesitaba".

La mayoría de las veces, Giannini olvida que Tilly es diferente en absoluto. Las únicas veces que la perrita necesita un poco de ayuda es para subir y bajar de los muebles, para lo cual usa escaleras especiales.

Y debido a su columna vertebral rígida, tampoco puede girar la cabeza para picar o masticarse. Así que su mamá se asegura de tomarse un tiempo durante el día para rascarla y darle un pequeño masaje.

"Tilly me recuerda a diario que debería estar agradecido por otro día", sentencia Giannini.